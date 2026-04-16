Захист критичного водопостачання: Кабмін сформував портфель із 26 спецпроєктів

Уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

"Вода винесена в один із ключових блоків планів стійкості. Ми не можемо прогнозувати, по якому саме місту або об’єкту Росія спробує вдарити. Саме тому логіка не в тому, щоб вгадувати напрямок атаки, а в тому, щоб зменшити вразливість системи в цілому. Наразі окремо вже сформований портфель із 26 спецпроєктів по критичному водопостачанню. Він охоплює обласні центри, Київ і великі міста та передбачає захист, резервні джерела, автономні рішення і мобільні водозабірні комплекси швидкого реагування", ‒ зазначив Кулеба.

Він додав, що першочергово йдеться про інженерно-технічний захист об’єктів водопостачання: насосних станцій, водозаборів, очисних споруд та ключових елементів систем.

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"Друге ‒ створення резервних джерел водозабору, щоб місто не залишалося без води у випадку ураження основного джерела. Третє ‒ резервне енергоживлення для водоканалів, включно з генераторами та іншими автономними рішеннями. Четверте ‒ модернізація обладнання і кільцювання мереж там, де це потрібно для стійкості", ‒ пояснив Кулеба суть цих "водних портфелів".

За його словами, ризики ударів по водній інфраструктурі вже враховані в конкретних проєктах і рішеннях, які мають бути реалізовані до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив 22,35 млрд грн на будівництво захисних споруд для об’єктів водо-, тепло- та електропостачання, а також для "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за минулий рік зафіксувала порушення вимог санітарного законодавства на 10,55 тис. об’єктах водопостачання, що становить 66,5% від усіх перевірених об’єктів.

Перевірки проводилися за встановленим алгоритмом, зокрема здійснювався лабораторний контроль у місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і в мережах централізованого господарсько-питного водопостачання.