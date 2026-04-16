Український бізнес поліпшив очікування щодо ділової активності, ‒ опитування НБУ

У першому кварталі 2026 року бізнес очікував пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців.

Респонденти прогнозували зростання виробництва товарів і послуг та покращили оцінки перспектив розвитку власних підприємств. Водночас інфляційні очікування залишилися без змін, тоді як курсові очікування дещо погіршилися, повідомив Нацбанк за результатами опитування керівників компаній у першому кварталі 2026 року.

Зокрема, Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 105,8% проти 102,1% у четвертому кварталі 2025 року.

Учасники опитування покращили оцінки всіх компонентів індексу, найбільше ‒ щодо інвестицій у машини, обладнання та будівництво, а також щодо обсягів реалізації продукції. Позитивні очікування фіксувалися в 10 областях та у більшості секторів економіки. Водночас другий квартал поспіль пом’якшилися песимістичні оцінки щодо майбутньої чисельності персоналу.

Воєнні дії залишаються головним фактором, що стримує зростання виробництва, зауважили в НБУ. Також суттєвим обмеженням є нестача кваліфікованих працівників, а серед додаткових ризиків респонденти назвали зростання цін на енергоносії.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Бізнес покращив оцінки щодо виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей ‒ 0,6% проти мінус 1,8% у попередньому кварталі.

Очікувана річна інфляція становила 11,1%, залишившись на рівні попереднього опитування.

Найвагомішим проінфляційним фактором залишаються воєнні дії ‒ на це вказали 82,7% респондентів. Також значний вплив очікувався від валютного курсу та виробничих витрат. Найменший вплив, на думку бізнесу, матиме грошова пропозиція.

Курсові очікування погіршилися до 45,00 грн/$ проти 44,27 грн/$ раніше. Зросла частка тих, хто прогнозує курс у діапазоні 45,01-46,50 грн/$.

Вперше респонденти оцінили курс гривні до євро на горизонті 12 місяців: середній прогноз становить 54,00 грн/євро, при цьому 42,9% очікують діапазон 52,01‒54,00 грн/євро.

Поточний стан та очікування підприємств

Оцінки поточного фінансово-економічного стану дещо покращилися: баланс відповідей ‒ мінус 4,7% проти мінус 5,8%.

Очікування щодо фінансового стану на 12 місяців також покращилися: баланс відповідей зріс до 2% з 0,8%.

Найоптимістичніші настрої демонстрували підприємства транспорту та зв’язку, а також інші види діяльності. У будівництві та торгівлі очікували збереження поточного рівня.

Очікування інвестицій також покращилися: витрати на обладнання ‒ баланс 12,8% проти 7%, а інвестиції в будівництво вперше за чотири квартали стали позитивними ‒ 1,6% проти мінус 2,9%.

Очікування щодо зайнятості продовжили покращуватися: баланс мінус 1,8% проти мінус 3,8%. Зростання персоналу прогнозували підприємства енергетики та водопостачання, тоді як у сільському господарстві та промисловості переважали негативні оцінки.

Потреба в кредитах зросла: баланс 34,7% проти 31,7%. Водночас частка тих, хто планує брати кредити, майже не змінилася ‒ 35,6%.

Більшість підприємств віддає перевагу кредитам у національній валюті ‒ 83,5%. Основними перешкодами залишаються високі ставки та обмежені джерела фінансування. Також посилився вплив валютних коливань.

Нагадаємо, бізнес в Україні у березні повернувся до позитивних оцінок результатів власної економічної діяльності, покращивши їх як у місячному, так і в річному вимірі. Як свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) НБУ, уперше з травня 2025 року оптимістичні оцінки зафіксовано в усіх опитаних секторах економіки.