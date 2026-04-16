Євросоюз запускає застосунок для перевірки віку: доступ дітей до соцмереж обмежать

Додаток Євросоюзу для перевірки віку користувачів онлайн-платформ уже готовий і незабаром стане доступним. Це відбулося на тлі активізації дій країн-членів ЄС щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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"Ми рухаємося вперед з повною швидкістю та рішучістю щодо забезпечення виконання наших європейських правил. Ми притягуємо до відповідальності ті онлайн-платформи, які недостатньо захищають наших дітей", ‒ зазначила фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі.

За її словами, застосунок працюватиме як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах. Для підтвердження віку користувачам потрібно буде завантажити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, з можливістю анонімної перевірки.

"Цей додаток надає батькам, вчителям та опікунам потужний інструмент для захисту дітей, оскільки ми матимемо нульову толерантність до компаній, які не поважають права наших дітей", ‒ додала фон дер Ляєн.

На тій самій пресконференції керівниця цифрового напряму Євросоюзу Хенна Вірккунен повідомила, що блок планує створити координаційний механізм для впровадження систем перевірки віку на національному рівні.

Водночас контроль доступу дітей до обмеженого контенту залишається технічно складним завданням. У Австралії після введення обмежень різко зросла кількість завантажень VPN-сервісів, які користувачі застосовують для обходу заборон.

Один із високопосадовців Єврокомісії визнав, що подібні системи можна обійти за допомогою VPN, однак наголосив, що мета ініціативи не полягає у тотальному контролі за користувачами.

"Додаток ‒ це свого роду бар’єр, який запобігає негативному впливу на дітей", ‒ зазначив чиновник.

Раніше Іспанія оголосила про плани заборонити користування соціальними мережами для осіб до 16 років, а самі платформи зобов’яжуть впровадити системи перевірки віку користувачів.

Як повідомлялося, TikTok почав впроваджувати в Європі нову систему визначення віку. Компанія перебуває під тиском регуляторів, які вимагають ефективніше виявляти та видаляти акаунти дітей до 13 років.

Нова система розроблена спеціально для європейського ринку та відповідає місцевим регуляторним вимогам. Під час її створення TikTok співпрацював з ірландською Комісією із захисту даних ‒ ключовим регулятором ЄС у сфері приватності.