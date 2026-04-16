Кабмін може частково відновити роботу Дорожнього фонду для ремонту автошляхів, – віцепрем’єр Кулеба

Кабінет Міністрів може передбачити у держбюджеті на 2027 рік більше коштів на ремонт і утримання доріг, створивши Фонд військової логістики, який частково виконуватиме функції Дорожнього фонду.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що вже третій рік усі надходження, які мали б наповнювати Дорожній фонд, спрямовуються до загального фонду державного бюджету для фінансування Сил оборони.

"Водночас, ми маємо чесно говорити і про інше: дороги під час війни – це питання військової логістики, евакуації людей, доставка гуманітарної допомоги. Дороги сьогодні – це частина системи національної безпеки. Саме тому ми вважаємо, що на період воєнного стану відновлення стабільного джерела фінансування галузі можливе у форматі Фонду військової логістики", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що йдеться не про повернення до довоєнної моделі формування Дорожнього фонду, а про фінансовий інструмент, який дозволить забезпечувати в належному стані насамперед ключові логістичні маршрути, як для потреб ЗСУ та евакуації з прифронтових територій, так і для підвозу гуманітарних вантажів, медичної допомоги та критично важливих ресурсів.

"Особлива увага – маршрутам до прифронтових регіонів, міжнародним транспортним коридорам, під’їздам до пунктів пропуску, портової та залізничної інфраструктури. І саме в такій логіці ми бачимо можливість повернення цільового фінансування дорожньої галузі під час війни", – додав Кулеба.

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Як повідомлялося, раніше голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті з 2027 року.

За його словами, без Дорожнього фонду, який дозволяв планово утримувати й розвивати мережу, стан доріг значною мірою деградував. При цьому на ремонти доріг цього року потрібно до 52 млрд грн, які навряд чи вдасться знайти в повному обсязі, зазначав Сухомлин.