Гривня впала до нового рекорду щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

Гривня знижується щодо американського долара та вдруге за тиждень оновила історичний мінімум щодо європейської валюти.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 17 квітня, на рівні 43,6368 грн/$, порівняно із 43,5152 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 березня він встановив історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 15 копійок – до 51,4216 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої середи, 15 квітня, на рівні 51,3253 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.