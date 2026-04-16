Росія активізувала атаки на порти та судна в Українському морському коридорі, – АМПУ

Російські окупаційні війська підвищили інтенсивність обстрілів українських портів та суден, що прямують Українським морським коридором.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Майже тиждень поспіль ворог щоденно атакує українські порти", – йдеться у повідомленні.

Водночас, попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики, наголосили в АМПУ.

Зокрема, за даними АМПУ:

16 квітня під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси, зафіксовано численні влучання та пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів;

під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси, зафіксовано численні влучання та пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів; 16 кв ітня зафіксовано влучання БПЛА у торговельне судно, що прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси. Контейнеровоз під прапором Науру отримав пошкодження, пожежу ліквідував екіпаж;

зафіксовано влучання БПЛА у торговельне судно, що прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси. Контейнеровоз під прапором Науру отримав пошкодження, пожежу ліквідував екіпаж; 15 квітня Росія знову атакувала портову інфраструктуру на Дунаї, пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю;

Росія знову атакувала портову інфраструктуру на Дунаї, пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю; 14 квітня зафіксовано атаку на порт в Ізмаїлі, пошкоджено судно під прапором Панами та об’єкти портової інфраструктури;

зафіксовано атаку на порт в Ізмаїлі, пошкоджено судно під прапором Панами та об’єкти портової інфраструктури; 14 квітня дрон влучив у цивільне судно, яке йшло Українським морським коридором до порту Великої Одеси під завантаження кукурудзи. Удар спричинив пожежу, але екіпажу вдалося швидко її загасити, судно залишилося на ходу і продовжило рух за маршрутом;

дрон влучив у цивільне судно, яке йшло Українським морським коридором до порту Великої Одеси під завантаження кукурудзи. Удар спричинив пожежу, але екіпажу вдалося швидко її загасити, судно залишилося на ходу і продовжило рух за маршрутом; 10 квітня Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю;

Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю; 8 квітня зафіксовано влучання по території порту в Ізмаїлі, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно;

зафіксовано влучання по території порту в Ізмаїлі, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно; 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу БПЛА зафіксовано пошкодження інфраструктури одного з портів Одещини, під удар потрапили складські майданчики, виробничі та складські приміщення, а також адміністративні будівлі.

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Як повідомлялося, за даними Мінвідновлення, станом на 1 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено або частково знищено 726 об'єктів портової інфраструктури та 153 цивільних судна, постраждали 238 цивільних осіб.