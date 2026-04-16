"Показники вражаючі": Кількість пенсіонерів зменшилася за рік на 280 тисяч, – Гетманцев

За останній рік кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 280 тисяч осіб, водночас середня пенсія в Україні залишається нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Пенсійного фонду станом на 1 квітня.

"За рік кількість пенсіонерів в Україні зменшилася – з 10,33 мільйона до 10,05 мільйона осіб (показники вражаючі – скорочення на 280 тисяч)", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що середня пенсія в Україні за рік зросла на 895 гривень, або на 14%, – до 7236 гривень. Таким чином, темпи зростання пенсій випередили рівень інфляції, який становив 7,9%.

Втім, за міжнародними стандартами пенсія має становити не менше 40% від заробітної плати людини, зауважив депутат.

"В Україні ж цей показник значно нижчий. Середня зарплата у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Якщо порівняти її із середньою пенсією, виходить, що пенсіонери отримують лише близько 26% від доходу. Це суттєво менше від прийнятного рівня", – констатував Гетманцев.

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Крім того, за його словами, без урахування військових пенсій середня пенсія в Україні становить 6584 грн, що менше за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (7038 грн).

"Близько 7 мільйонів людей отримують пенсію, яка не перевищує цей мінімум. А 300 тисяч змушені виживати на суму 2595 грн або навіть менше – це офіційний прожитковий мінімум, який давно не відповідає реальності. Тобто більшість пенсіонерів живе за межею базових потреб", – зазначив депутат.

Водночас він нагадав, що окремі категорії пенсіонерів отримують набагато вищі виплати.

"Наприклад, судді у відставці (а їх близько 4 тисяч) мають довічне утримання в середньому понад 114 тисяч гривень. Деякі судді та прокурори через суди домоглися виплат у розмірі 172–246 тисяч гривень на місяць... Очевидно, що пенсійна система потребує глибоких змін. Обіцяна урядом реформа має бути реалізована якнайшвидше", – додав Гетманцев.

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Що відомо про урядовий проєкт пенсійної реформи?

Як повідомлялося, раніше очільник Мінсоцполітики Денис Улютін анонсував проєкт нової пенсійної реформи, яка передбачатиме три основних елементи:

базову виплата за віком, яка має бути не меншою за 6 тисяч гривень;

унормування солідарної частини – чітка прив'язка стажу і обсягу внесків до розміру пенсії, що має нівелювати вплив таких факторів, як рік виходу на пенсію;

переведення спеціальних пенсій у професійні, які передбачатимуть сплату додаткових внесків.

На відміну від попередніх проєктів, цей варіант реформи не передбачає запровадження обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи.

За оцінками Мінсоцполітики, оновлена пенсійна система на 2027 рік обійшлася б бюджету додатково у 150 млрд грн, тоді як стара – у 120-140 млрд грн.

Водночас міністр наголошував, що головна задача нової моделі пенсійної системи, – це збалансованість і сталість протягом наступних як мінімум 20 років.