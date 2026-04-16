Нідерланди інвестують в оборонний комплекс України майже 500 мільйонів євро:

В межах угоди про партнерство з Україною Нідерланди проінвестують 482 мільйонів євро в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми підписали щойно угоду про партнерство, і це буде сприятливо для України, для нідерландців, і для Європи. Ми інвестуємо 482 млн євро в оборону. Українських проєкт виробництва дронів зможе запрацювати дуже швидко. Україні це необхідно для протистояння російській агресії, – сказав Єттен.

Він також заявив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримку України.

Очільник уряду Нідерландів також розповів про спільний з Україною розвиток оборонної промисловості. Зокрема, він заявив про передачу Україні корабля, що зараз перебуває у гавані міста Фліссінґен, яке він та Зеленський пізніше відвідають разом.

"Цей корабель, який ми побачимо, стане частиною українського флоту. Так ми допомагаємо не тільки Україні, а й всьому європейському континенту", – додав Єттен.

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Як повідомлялося, раніше міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус оголосила, що її країна виділить 248 мільйонів євро на придбання дронів для Збройних сил України.