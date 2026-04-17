Україна може стати ключовим постачальником сої для Європи, – Мінекономіки

Європа шукає рішення одного з ключових викликів аграрної політики – як забезпечити себе протеїном в умовах зростання попиту та дедалі більшої нестабільності глобальних ринків. У цій ситуації Україна може стати одним із ключових постачальників сої завдяки значним обсягам виробництва та готовності відповідати новим стандартам сталого розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на панельну дискусію в Європарламенті, в якій взяв участь заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Наразі в ЄС спостерігається суттєвий дефіцит протеїну – розвинене тваринництво формує стабільно високий попит на білкові корми. Власне виробництво сої становить близько 3 млн тонн, тоді як потреба перевищує 35 млн тонн.

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Україна щороку виробляє приблизно 6 млн тонн сої, значна частина якої експортується до ЄС, що робить країну вже помітним гравцем на цьому ринку. Соєвий сектор демонструє приклад глибшої інтеграції з європейським ринком – не лише через експорт, а й через переробку, сертифікацію та відповідність стандартам.

Нині близько 25% української сої, виробленої без ГМО, відповідає сертифікованим стандартам ЄС. Це свідчить про структурні зміни в аграрному секторі: виробники адаптують технології, впроваджують сучасні підходи та оновлюють виробничі практики.

Водночас Україна як партнер ЄС має низку переваг – географічну близькість, нижчу вартість логістики, значний виробничий потенціал і сильні позиції в сегменті "без ГМО". Саме цей напрям є особливо привабливим для європейських споживачів і вигідним для українських виробників, оскільки дозволяє створювати додану вартість.

Разом із цим зберігаються й серйозні виклики, насамперед регуляторного характеру. Зокрема, йдеться про EUDR – регламент ЄС, який вимагає доведення, що продукція не пов’язана з вирубкою лісів. Це означає необхідність повної простежуваності походження продукції аж до конкретної земельної ділянки.

"ЄС має діяти вже зараз і формувати чітку стратегію щодо рослинних протеїнів. Україна готова бути частиною цього процесу", – підсумував Висоцький.

Нагадаємо, станом на 13 лютого 2026 року максимальні закупівельні ціни на сою досягли 20 000 грн/тонну СРТ, що на 2 800 грн/тонну більше, ніж чотири місяці тому. Востаннє подібний рівень цін фіксувався наприкінці червня 2022/23 маркетингового року.

Зростання цін на сою триває вже протягом чотирьох місяців поточного 2025/26 маркетингового року та зумовлене високим попитом на тлі обмеженої пропозиції. Посилена конкуренція серед покупців змушує їх поступово підвищувати закупівельні ціни.