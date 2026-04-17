В Україні готують масштабне зариблення водойм: де пройдуть заходи у 2026 році?

З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2025 № 575 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти" Держрибагентство розпочинає підготовку до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для проведення відповідних заходів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Цьогоріч заходи з вселення водних біоресурсів за рахунок коштів, сформованих завдяки зростанню стартових цін на аукціонах з продажу прав на промисловий вилов, планується провести у Кам’янському, Київському, Кременчуцькому та Дніпровському водосховищах, а також у пониззі річки Дністер і Дністровському лимані.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відповідно до науково-біологічних обґрунтувань, підготовлених Інститутом рибного господарства, екології моря та океанографії (ІРГЕМО), визначено такі періоди виконання робіт:

Березень-травень: випуск однорічок (1);

Вересень-листопад: зариблення цьоголітками (0+) та дволітками (1+).

Така періодичність дозволяє забезпечити кращу адаптацію риби до природних умов і сприяє ефективному відновленню популяцій.

Особливістю цьогорічної кампанії є збалансований підхід до формування видового складу риб, що вселяються:

Рослиноїдні види – виконують важливу функцію біомеліорації, сприяючи очищенню водойм від надлишкової рослинності та покращенню якості води. Аборигенні види – відновлення популяцій щуки, судака звичайного та сома європейського є важливим для збереження природної рівноваги екосистем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив дію державної підтримки для виробників у сфері аквакультури на всю територію країни.

Згідно з ухваленими змінами, вдосконалено механізм компенсацій – тепер підприємства аквакультури, які займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби по всій Україні, можуть отримати відшкодування до 20% витрат.

Нагадаємо, в Україні триває комплексна реформа рибного господарства, спрямована на впровадження європейських стандартів і створення прозорого та конкурентного ринку.

У межах цих змін відбувається цифровізація управління галуззю, зокрема запуск електронних аукціонів і системи "еРибальство". Завдяки її функціонуванню державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових надходжень.