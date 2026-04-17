В Україні готують масштабне зариблення водойм: де пройдуть заходи у 2026 році?
З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2025 № 575 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти" Держрибагентство розпочинає підготовку до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для проведення відповідних заходів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Цьогоріч заходи з вселення водних біоресурсів за рахунок коштів, сформованих завдяки зростанню стартових цін на аукціонах з продажу прав на промисловий вилов, планується провести у Кам’янському, Київському, Кременчуцькому та Дніпровському водосховищах, а також у пониззі річки Дністер і Дністровському лимані.
Відповідно до науково-біологічних обґрунтувань, підготовлених Інститутом рибного господарства, екології моря та океанографії (ІРГЕМО), визначено такі періоди виконання робіт:
- Березень-травень: випуск однорічок (1);
- Вересень-листопад: зариблення цьоголітками (0+) та дволітками (1+).
Така періодичність дозволяє забезпечити кращу адаптацію риби до природних умов і сприяє ефективному відновленню популяцій.
Особливістю цьогорічної кампанії є збалансований підхід до формування видового складу риб, що вселяються:
- Рослиноїдні види – виконують важливу функцію біомеліорації, сприяючи очищенню водойм від надлишкової рослинності та покращенню якості води.
- Аборигенні види – відновлення популяцій щуки, судака звичайного та сома європейського є важливим для збереження природної рівноваги екосистем.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив дію державної підтримки для виробників у сфері аквакультури на всю територію країни.
Згідно з ухваленими змінами, вдосконалено механізм компенсацій – тепер підприємства аквакультури, які займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби по всій Україні, можуть отримати відшкодування до 20% витрат.
Нагадаємо, в Україні триває комплексна реформа рибного господарства, спрямована на впровадження європейських стандартів і створення прозорого та конкурентного ринку.
У межах цих змін відбувається цифровізація управління галуззю, зокрема запуск електронних аукціонів і системи "еРибальство". Завдяки її функціонуванню державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових надходжень.
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