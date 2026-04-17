ПДВ для ФОП та податок на посилки: Гетманцев роз’яснив нюанси виконання вимог МВФ

Україна формально не встигла виконати "маяк" МВФ щодо ухвалення пакету податкових законопроєктів. Водночас у парламенті розраховують компенсувати затримку до кінця травня, коли заплановано наступний перегляд програми фінансування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

ПДВ для ФОП та податок на посилки

Однією з найбільш обговорюваних ініціатив стало запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Гетманцев оцінює шанси її ухвалення як дуже низькі через високий рівень суспільної та парламентської чутливості цього питання.

Статус ключових податкових ініціатив:

ПДВ для ФОП: уряд поки не подав відповідний законопроєкт. Ймовірно, це питання буде переглянуте в переговорах з МВФ під час Spring Meetings у Вашингтоні. Пропонується запровадити єдиний ліміт на рівні 4 млн грн;

міжнародні посилки до 150 євро: законопроєкт щодо їх оподаткування можуть ухвалити вже у травні. Бізнес підтримує цю ініціативу, попри її непопулярність серед споживачів;

цифрові платформи: друге читання законопроєкту заплановане на середину травня (орієнтовно 12 травня);

військовий збір: продовження його дії залишається критично важливим для наповнення державного бюджету.

Прогнозні надходження до бюджету

За попередніми оцінками, реалізація цих рішень може забезпечити мільярдні додаткові надходження. Гетманцев зазначає, що фактичні результати часто перевищують прогнози у 2-3 рази через легалізацію окремих сегментів економіки.

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Очікувані річні надходження:

військовий збір ‒ 135 млрд грн;

ПДВ для ФОП ‒ 40 млрд грн;

податок на цифрові платформи ‒ 14 млрд грн;

оподаткування посилок ‒ до 10 млрд грн.

"Усунення прогалини в оподаткуванні викликає каскадний ефект, коли перекриття певної схеми змушує легалізуватися цілі сектори", ‒ зауважив голова комітету.

Нагадаємо, найбільші бізнес-асоціації України звернулися до Верховної Ради із закликом ухвалити законопроєкт, який передбачає оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За оцінками експертів "Інституту соціально-економічної трансформації", у 2025 році понад 56% міжнародних посилок були ввезені без сплати податків - це товари орієнтовною вартістю близько 93 млрд грн.

Унаслідок цього державний бюджет недоотримав щонайменше 18,6 млрд грн. Загалом від початку повномасштабної війни втрати бюджету через дію цієї пільги перевищили 43 млрд грн.