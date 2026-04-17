Фонд держмайна знову виставить Одеський припортовий завод на приватизацію: вже є чотири претенденти

Фонд державного майна (ФДМУ) планує знову виставити на приватизацію Одеський припортовий завод влітку цього року, наразі цим активом цікавляться чотири потенційних інвестори.

Про це голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха розповів The New York Times.

За його словами, наразі інтерес до підприємства виявили чотири інвестори – три західних та один з Близького Сходу. Вони вже підписали угоди про нерозголошення, щоб детальніше ознайомитися з умовами приватизації.

Наталуха також висловив думку, що в умовах повномасштабної війни покупцем міг би стати іноземний інвестор з "правильним прапором", що могло б убезпечити підприємство від російських ударів.

Голова ФДМУ додав, що ОПЗ може стати "неймовірно цікавим активом", хоча і складним.

"Будьмо відвертими, це складний актив. Але він також пропонує багато можливостей... Я думаю, що якщо завод буде продано, це буде історичною подією... Це стане потужним сигналом як всередині країни – для влади та уряду – так і за межами країни, іноземним інвесторам", – зазначив Наталуха.

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Що відомо про приватизацію ОПЗ?

Як повідомлялося, у серпні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу, встановивши стартову ціну державного пакета 99,5667% акцій підприємства на рівні 4,5 млрд грн.

Фонд державного майна призначив аукціон з приватизації ОПЗ на 25 листопада минулого року, проте він не відбувся через відсутність претендентів. Єдиною компанією, яка публічно заявляла про свою зацікавленість у приватизації підприємства, виявилася фірма, власники якої оголошені у розшук у кримінальній справі НАБУ про розкрадання на самому ОПЗ.

Після цього у Мінекономіки заявили, що планують знову виставити завод на продаж, використовуючи нову схему з покроковим зниженням ціни.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Приватизація ОПЗ: Хто хотів купити і навіщо в уряді пропонують знизити ціну?