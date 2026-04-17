Екомито CBAM вдарило по експорту сталі з України: В Євросоюзі починають усвідомлювати наслідки, – Politico

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) уже завдає прямого удару по українській металургії та змушує європейських клієнтів відмовлятися від контрактів.

Усвідомлення проблеми дійшло й до Європейського Союзу: видання Politico написало розлогий матеріал про кризу, яку спровокувало це мито для українських виробників – адже, хоч механізм декларується як кліматичний інструмент, на практиці він уже впливає на торгівлю.

"Європейські лобісти сталеливарної та цементної промисловості загалом підтримали CBAM. Вони розглядають його як інструмент, що вирівнює їхні позиції з іноземними конкурентами, які працюють в умовах слабших екологічних норм і, відповідно, можуть поставляти на ринок ЄС дешевшу та більш "брудну" продукцію. Але в Україні, яка прагне вступу до ЄС, промисловість також стикається з катастрофічними наслідками війни. Ще на початку обговорення CBAM у межах Євросоюзу як українські, так і російські виробники заявляли, що цей механізм несправедливо вдарить по їхніх галузях – ще до того, як повномасштабне вторгнення Росії в 2022 році зруйнувало ключові металургійні регіони на сході Донбасу", – зазначає видання.

У коментарі виданню гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо повідомив, що після введення CBAM європейські клієнти почали масово скасовувати замовлення. Як результат – компанія втратила доступ до ринку ЄС, була змушена закрити частину виробництва, а скорочення торкнулися понад 3,4 тис. працівників.

Подібні проблеми фіксують і в компанії "Метінвест", для якої ЄС є ключовим ринком збуту: там повідомили, що нові правила ставлять українських виробників у гірші умови порівняно з європейськими конкурентами.

"Формально CBAM має екологічну мету, але на практиці він також працює як інструмент захисту європейського ринку", – заявили в компанії.

Видання також наголошує,що металургія є одним із ключових джерел валютної виручки України – лише в 2023 році експорт металів становив близько $4 млрд.

Основним ринком збуту залишається Європейський Союз, де значна частка поставок припадає на Польщу.

"Водночас українські виробники працюють у значно складніших умовах через війну: підприємства зазнають обстрілів, стикаються з перебоями електропостачання, дефіцитом кадрів та логістичними обмеженнями", – зауважує видання.

У Євросоюзі, де CBAM раніше підтримували як інструмент захисту внутрішнього ринку від дешевшої продукції, дедалі більше звертають увагу на його побічні ефекти.

Зокрема, йдетья про ризики для української економіки, яка вже зазнала значних втрат через війну.

Додатковим сигналом стало й обговорення нових торговельних обмежень: Євросоюз досяг попередньої домовленості щодо скорочення імпорту сталі та посилення тарифного захисту власного ринку, нагадали в Politico.

Таким чином, у європейському політичному та економічному середовищі поступово зростає розуміння, що впровадження CBAM без адаптаційних механізмів може мати негативні наслідки для України та її інтеграції до ринку ЄС.

Втрати через екомито

Нагадаємо, за оцінками, через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році. Загалом прогноз на цей рік – мінус 4,8% економіки, падіння експорту до ЄС на 7,8% і просідання переробної промисловості на 13,1%.

Тиск відчувається вже зараз: експорт довгого прокату до ЄС впав на 60%, труб – на 44%. На черзі в збитки – хіміки і аграрії. Це означає в рази менше валютної виручки і обвал курсу гривні.

На цьому тлі бізнес закликав уряд посилити співпрацю з ЄС та домогтися відтермінування дії екомита для України.

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Раніше повідомлялося, що український бізнес закликав уряд визначити чітку позицію щодо механізму CBAM та його впливу на експорт, зокрема через втрату валютної виручки. У владі підтверджують: українські та європейські металурги працюють у нерівних умовах через різний рівень державної підтримки.

Нагадаємо, в останній пропозиції Європейської Комісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну. У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде "мінімальним".

Але ці оцінки є відірваними від реальності, вважає директор GMK Center та голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко: Україна залишається найбільшим експортером CBAM-товарів до ЄС за фізичними обсягами. Загалом же CBAM-товари забезпечують близько 2% українського ВВП.

Раніше амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський заявив, що попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита СВАМ для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування, тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати.