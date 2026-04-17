Наслідки обстрілів: Виробник туалетного паперу "Обухів" у березні втричі скоротив випуск паперу та картону
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК, Обухів Київської області) – лідер целюлозно-паперової промисловості України за обсягами продажів, – який навесні вже двічі постраждав від ворожих обстрілів, у березні випустив 5,6 тис. тонн паперу й картону, що втричі менше за аналогічний показник березня року та в 2,5 раза менше порівняно з лютим цьогоріч.
Згідно з даними асоціації "УкрПапір", випуск гофрокартонної тари скоротився на 34,8% порівняно з березнем торік – до 12,6 млн кв. м, передає Інтерфакс-Україна.
Загалом у січні-вересні комбінат скоротив випуск паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції на 36,8% – до 7,7 тис. тонн, картону на чверть – до 27,9 тис. тонн, картонних ящиків – на 11,7% до 47,4 млн кв. м.
Виробництво туалетного паперу скоротилось на 4,5% – до 62,5 млн рулонів.
Грошові показники
З урахуванням показників березня, за підсумками першого кварталу комбінат скоротив обсяг виробництва в грошовому виразі на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1,89 млрд грн, тоді як за підсумками січня-лютого приріст цього показника складав 3,9%.
Обстріли підприємства
Як повідомлялося, Київський картонно-паперовий комбінат 3 квітня був атакований Росією, і внаслідок цього виробничий процес на потужностях підприємства тимчасово призупиняли.
Перший раз Київський КПК зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки 14 березня. Було пошкоджено промислові й адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації, а власником комбінату Хайнцом Ціннером було ухвалене рішення про термінове виділення додаткового фінансування для відновлюваних робіт.
Про компанію
Київський КПК – головне підприємство однойменної групи компаній, одного з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. осіб.
Комбінат має, зокрема, картонне виробництво потужністю 240 тис. тонн на рік і завод гофротари потужністю 355 млн кв. м, виробництво з випуску паперу-основи та готових виробів потужністю 70 тис. тонн паперу-основи щорічно.
Комбінат на 100% належить австрійський Pulp Mill Holding GMBH, кінцевим бенефіциаром якої є Хайнц Ціннер.
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