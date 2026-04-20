Німеччина готується приватизувати колишню "дочку" "Газпрому", ‒ FT

Німецький уряд планує розпочати найближчим часом процес приватизації колишньої дочірньої компанії "Газпрому", яку було націоналізовано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Gazprom Germania, яка після націоналізації отримала назву Securing Energy for Europe (SEFE), планує залучити від 1,5 до 2 млрд євро. Отримані кошти спрямують на розвиток сегмента, який керує інфраструктурними активами.

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SEFE володіє такими активами, як газосховища та трубопроводи, а також британською торговельною компанією Gazprom Marketing & Trading.

Заплановане залучення капіталу стане першим кроком до зменшення 100% державної частки в компанії. Згідно з вимогами Європейської комісії, до кінця 2028 року уряд Німеччини має продати щонайменше 75% своєї частки.

Водночас ринкові фактори, зокрема перебої з постачанням із Близького Сходу та зростання цін на газ, посилили інтерес до приватизації активів.

Деякі аналітики припускають можливий поділ і продаж окремих частин компанії. Однак керівництво SEFE заявляє про намір зберегти інтегровану структуру бізнесу, поєднуючи регульовані активи та торговельні операції, які взаємно доповнюють одна одну.

Як повідомлялося, Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив клопотання російського "Газпрому" щодо скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року. Відповідно до цього рішення, Росія зобов’язана виплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транзиту природного газу, а також нараховані відсотки.

Раніше угорська компанія MOL уклала з російською "Газпром нафтою" обов’язкову угоду щодо купівлі 56,15% акцій сербської корпорації NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії та перебуває під санкціями США.