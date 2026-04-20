Кабмін виділив ще 3,7 мільярда на зведення укриттів у школах та дитсадках, – Свириденко

Кабінет Міністрів виділив ще майже 3,7 мільярда гривень на зведення укриттів у школах та дитячих садочках.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

За її словами, зокрема Кабмін розподілив 2,7 млрд грн на 61 проєкт шкільних укриттів у прифронтових громадах із різним рівнем ризику.

Свириденко нагадала, що кошти ще на 30 проєктів виділили у березні, а загалом у 2026 році планують облаштувати 113 шкільних укриттів за майже 5 млрд грн.

"Ремонти та будівництво укриттів в закладах загальної середньої освіти забезпечують громади коштом державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN)", – зазначила очільниця уряду.

Вона додала, що ще понад 972 млн грн уряд спрямував на будівництво 18 підземних укриттів для садочків Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

"Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги. Пріоритет – прифронтові громади та об’єкти, які мають бути завершені вже цього року", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти обсягом 1 млрд гривень.

Субвенція може використовуватися на: