Розрив у зарплатах вчителів у світі сягає шестизначних сум: у яких країнах педагоги заробляють найбільше?. ІНФОГРАФІКА

У деяких країнах кар’єра вчителя може приносити шестизначний дохід, тоді як в інших рівень оплати залишається низьким навіть після багатьох років досвіду.

Про це пише Visualcapitalist з посиланням на звіт ОЕСР "Освіта: огляд 2025".

Де зарплати вчителів сягають шестизначних значень

Люксембург значно випереджає інші країни: стартова зарплата тут становить близько $100 тис., а максимальна перевищує $170 тис. Німеччина та Швейцарія також пропонують шестизначні пікові доходи, однак суттєво поступаються Люксембургу.

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Країни середнього рівня демонструють потенціал зростання

У Канаді та Нідерландах стартові зарплати є помірними, однак у довгостроковій перспективі вони суттєво зростають. У Канаді дохід підвищується приблизно з $50 тис. до понад $87 тис., що є одним із найбільших приростів у дослідженні. Нідерланди також демонструють швидке зростання заробітків учителів.

Де оплата праці відстає найбільше

У нижній частині рейтингу стартові зарплати в Словаччині, Греції та Бразилії можуть опускатися нижче $30 000. Навіть на пікових рівнях доходи часто залишаються нижчими за середні показники ОЕСР, що свідчить про значні відмінності в системах оплати праці.

У частині країн зарплати з часом зростають незначно, що обмежує довгострокові доходи. Це може спричиняти дефіцит учителів, нижчу утримуваність кадрів і різницю в якості освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки представило оновлений підхід до підвищення заробітних плат педагогічних працівників, який планується впровадити з 2027 року. У відомстві пропонують підвищити посадові оклади та включити до них надбавку за престижність праці. Це має забезпечити більшу частку гарантованих виплат і зменшити залежність зарплат від рішень місцевих громад.

Як повідомлялося, Міносвіти розробило спеціальний калькулятор, який дозволяє точно розрахувати заробітну плату вчителя з урахуванням підвищення. З початку січня 2026 року посадові оклади педагогів зросли на 30%, а МОН перерахувало необхідні кошти всім громадам. Наступне підвищення ‒ ще на 20% ‒ заплановане на вересень 2026 року.