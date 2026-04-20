"Нафтогаз" законтрактував газ для населення на 8,2 мільярда за пільговою ціною

Компанії з групи "Нафтогаз" уклали угоду на постачання газу для потреб населення на 8,22 мільярда гривень.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" 7 квітня законтрактувала у НАК "Нафтогаз України" газ для потреб побутових споживачів по розрахунковій ціні 6,86 грн за кубометр (з ПДВ)

Попередній контракт, який діяв з 26 лютого по 31 березня, був розрахований на таку саму ціну. Новий контракт вартістю 8,22 млрд грн розрахований до 30 вересня.

Таким чином "Нафтогаз" постачатиме газ для населення за фіксованою ціною попри зростання цін блакитне паливо у Європі після нападу США і Ізраїлю на Іран наприкінці лютого.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів до 30 вересня включно.

Таким чином, тарифи на газ для населення залишаться на чинному рівні ще пів року.

Водночас уряд вніс низку змін до Положення про ПСО. Зокрема, скасував пільгові ціни на газ для всіх виробників електроенергії, в тому числі для ТЕС та ТЕЦ.

Пільгова ціна (19 000 грн за тисячу кубометрів з ПДВ) діятиме лише для нових ТЕС, ТЕЦ, газотурбінних та газопоршневих установок, які вводяться в експлуатацію починаючи з 1 грудня 2025 року. При цьому пільгова ціна застосовується лише для нових об’єктів, що розташовані на територіях Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, тобто у прифронтових регіонах.