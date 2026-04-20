"Центренерго" замовило ремонт енергоблоку Зміївської ТЕС за 228 мільйонів: ціну вдалося знизити на третину

Зміївська ТЕС державного ПАТ "Центренерго" 1 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" на виконання механіко-монтажних робіти вартістю 228 млн грн (із ПДВ).

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі складала 300 млн грн (без ПДВ). Заявки на тендер подали дві фірми: "Спецтермомонтаж-Енерго" з початковою пропозицією 250 млн грн та ТОВ "Інвентум Україна", яке запропонувало вартість робіт на рівні 254,7 млн грн.

Втім, під час активного аукціону вони знизили ціни ще сильніше. "Спецтермомонтаж-Енерго" опустило вартість робіт до 189 999 990 грн, а "Інвентум Україна" – до 190 000 000 грн.

У підсумку тендер виграла компанія "Спецтермомонтаж-Енерго", а "Центренерго" може зекономити 37% відносно очікуваної суми закупівлі.

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За умовами тендеру, підрядник має до липня цього року виконати капітальний ремонт системи пилоприготування енергоблоку №1 з розширенням діапазону використання марок вугілля на вугілля газової групи.

При цьому замовник сам надасть усе обладнання для монтажу, зокрема пальники, циклони, компенсатори, клапани, вентилятори, живильники, димососи, золозмивні апарати тощо. Його ринкові ціни невідомі.

Договірна ціна тверда. В кошторисі багато спеціалізованих італійських матеріалів Mapei, цін яких у вільному продажі в Україні немає. Водночас ціни на більшість інших позицій у кошторисі відповідають ринковим.

Київською "Спецтермомонтаж-Енерго" володіє та керує Андрій Онупрієнко з Харківщини. З 2017 року фірма отримала підрядів на 3,8 млрд грн, найбільше – у електростанцій "Центренерго".

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Як повідомлялося, державне "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку. Дохід компанії минулого року становив 23 млрд грн.

При цьому у жовтні 2025 року ТЕС компанії зазнали наймасованішого удару від початку війни і вони знову повністю зупинилися, заявляли в компанії.

Нагадаємо, унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго", однак близько 900 млн грн з цієї суми повернули до держбюджету наприкінці року, розповів Андрій Гота.