Кабмін змінив методику оцінки земель через наслідки підриву Каховської ГЕС, – Свириденко
Кабінет Міністрів вніс зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Уряд ухвалив зміни до методики, які дозволить точніше оцінювати землі з урахуванням кліматичних змін та наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Передусім йдеться про південні регіони — Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області", – написала Свириденко.
Вона пояснила, що тепер під час нормативної грошової оцінки земель враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення.
"Це забезпечить більш точну і справедливу оцінку землі, від якої напряму залежить податкове навантаження і економіка роботи аграріїв", – зауважила голова уряду.
Вона додала, що Кабмін також спростив доступ до інформації про нормативно-грошову оцінку.
"Власники та користувачі землі зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а самі документи міститимуть більше деталей про характеристики ділянки та складові розрахунку – з чітким розумінням, як формується оцінка", – уточнила Свириденко.
Як повідомлялося, для розрахунку податкових зобов’язань у 2026 році застосовуватиметься коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2025 рік ‒ 1,08. Він єдиний для всіх категорій земель та видів угідь, у тому числі сільськогосподарських.
Водночас при визначенні мінімального податкового зобов’язання за 2025 рік, яке зазначається у декларації за 2026 рік, застосовується інший коефіцієнт індексації ‒ за 2024 рік у розмірі 1,12, що також поширюється на всі категорії земель та види угідь, у тому числі сільськогосподарські, пояснювали у ДПСУ.
Нагадаємо, у Україні в 2025 році було продано понад 356 тис. га сільськогосподарських земель, які до відкриття ринку землі перебували під дією мораторію. Середня вартість склала 57,4 тис. грн за гектар.
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