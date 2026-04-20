Без доступу до бюджету і права голосу: Німеччина та Франція пропонують "символічні" переваги на шляху України ЄС, – FT

Німеччина та Франція пропонують надати Україні лише "символічні" переваги на шляху до вступу до Євросоюзу, які не передбачають ані доступу до аграрних субсидій ЄС, ані права голосу.

Йдеться про проміжні формати інтеграції, які передбачають поступове наближення України до членства в ЄС, але без повноцінних прав, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на Financial Times.

Зокрема, Німеччина пропонує модель "асоційованого членства": Україна зможе брати участь у засіданнях міністрів і самітах лідерів ЄС, однак без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету.

У Берліні пояснюють, що такий статус буде скоріше "символічним", а тому його можна запровадити політичним рішенням лідерів ЄС та обійти тривалі бюрократичні процедури.

Своєю чергою Франція пропонує концепцію "інтегрованої держави". Вона також передбачає, що Україна отримає доступ до ключових елементів фінансування ЄС, зокрема Спільної аграрної політики та політики згуртованості, лише після повноправного вступу до Євросоюзу.

У Парижі пояснюють, що поступова інтеграція має дати "відчутний прогрес" для країн-кандидатів, не перевантажуючи при цьому сам Євросоюз.

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Водночас влада обох країн наголошує, що така модель не є альтернативою повноправному членству, а лише "прискореним і спрощеним шляхом" до нього.

У німецькій версії це називають інструментом "політичного прискорення", а у французькій – механізмом, що забезпечує "видимий прогрес" без зміни базових правил ЄС.

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Як повідомлялося, за даними видання Politico, низка країн Євросоюзу виступають проти пришвидшення вступу нових членів, зокрема й України.

Це занепокоєння особливо сильне у Франції, яка згідно із законом має провести референдум щодо прийняття до ЄС будь-якого нового члена.

Водночас Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що складний "заснований на заслугах" процес вступу до ЄС має дотримуватися без винятків з геополітичних міркувань, навіть попри розуміння, чому такі країни, як Україна та Молдова, перебувають під тиском щодо швидкого приєднання.