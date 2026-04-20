Україна приєднається до Міжнародного договору про генетичні ресурси: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства".

Закон із підписом голови держави повернули до Верховної Ради 20 квітня, повідомляється на сторінці відповідного урядового законопроєкту №0323 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 березня.

У Мінекономіки пояснювали, що приєднання до цього міжнародного договору гарантує Україні доступ до світових генетичних фондів та участь у міжнародному розподілі вигод, зокрема через механізм спрощеного обміну ресурсами між профільними банками різних держав.

Наразі міжнародна система охоплює 64 ключові сільськогосподарські культури, серед яких пшениця, рис, кукурудза, ячмінь, картопля та соя. Ці рослини забезпечують близько 80% світового споживання калорій, тому вільний доступ до їхніх генетичних даних є засадничим для глобальної продовольчої безпеки.

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Крім того, Україна зможе отримувати частку вигод від комерційного використання генетичних ресурсів через спеціалізований Фонд.

У міністерстві зазначали, що рішення про приєднання до договору зумовлене також наслідками збройної агресії РФ, що призвела до втрати частини вітчизняних генетичних колекцій та руйнування інфраструктури для їхнього зберігання.