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Новини Підвищення тарифів
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Вже третій український поштовий оператор підвищив тарифи через зростання цін на пальне

Вже третій український поштовий оператор підвищив тарифи

Поштовий оператор Meest з 20 квітня підвищує вартість доставки відправлень по Україні та за кордон.

У пресслужбі компанії пояснили таке рішення підвищенням ключових витрат, передусім на паливо, а також на обслуговування інфраструктури, технічну підтримку та партнерські сервіси.

Зокрема, вартість більшості стандартних посилок зросла на 10-20 грн, залежно від ваги й формату доставки.

Оновлені тарифи для найпопулярніших категорій відправлень становитимуть:

  • документи – 60 грн у межах міста та 65-70 грн між містами;
  • посилки до 2 кг – 60 грн у межах міста та 75-80 грн між містами;
  • посилки до 5 кг – 95 грн у межах міста та 100-110 грн між містами;

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Як повідомлялося, з 13 квітня тарифи на доставку підвищила "Нова пошта". Це рішення в компанії також пояснювали зростанням цін на пальне та подорожчанням послуг партнерів, а також необхідністю підвищити зарплати персоналу.

А з 1 квітня тарифи на пересилання посилок підвищила державна "Укрпошта".

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пошта (320) тарифи (1563) ціни (4438) пальне (182)
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