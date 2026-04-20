Збитки на 750 мільйонів: Правоохоронці викрили масштабну схему з видобутком піску

Правоохоронці викрили масштабну схему нелегального заробітку на видобутку річкового піску, збитки державі оцінюються у 750 мільйонів гривень.

Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру в організації схеми чотирьом особам, суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, схему організував уродженець села Коробівка, який залучив до неї ще трьох учасників.

Із червня по жовтень 2024 року підозрювані здійснювали нелегальний видобуток піску на шести земельних ділянках у районі Коробівки межах Золотоніської громади. Для цього вони використовували земснаряд та іншу техніку. Видобутий пісок одразу продавали.

"За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів, що приблизно понад 1300 вантажівок. Збитки, завдані державі, оцінюють майже у 750 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

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Як повідомлялося, раніше в Офісі генпрокурора заявили про викриття зловмисників, які у промислових масштабах незаконно видобували пісок в Обухівському районі Київщини.

А восени 2025 року на Житомирщині викрили незаконний видобуток піску, що завдало збитків довкіллю на понад 68 мільйонів гривень.