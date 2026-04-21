В Україні запустили безкоштовне навчання для жінок, які хочуть розпочати кар’єру у відновлювальній енергетиці
В Україні стартував набір на Power Women 2026 ‒ безоплатну навчальну програму для жінок, які прагнуть увійти у сферу відновлювальної енергетики та отримати нові кар’єрні можливості в одному з ключових секторів для відновлення та стійкості країни.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Програму Power Women запустили у 2025 році за участі Мінекономіки та партнерів Scatec, FMO, IFC, Swedfund та EdEra як ініціативу для розширення участі жінок в енергетичній галузі. У 2026 році до проєкту також долучилася енергетична компанія Elementum Energy.
У 2026 році програма стала ширшою ‒ до неї додали новий модуль з business development у відновлювальній енергетиці. Учасниці зможуть вивчати не лише роботу сонячних електростанцій, а й бізнес-логіку енергетичних проєктів, аналітику, безпеку праці, ролі в команді, операційні процеси, закупівлі та внутрішню взаємодію.
Минулого року понад 100 жінок подали заявки, 20 взяли участь у програмі, і 100% випускниць рекомендують її іншим.
Навчання в межах Power Women є безоплатним і включає:
- онлайн-курс;
- практичні завдання;
- Q&A-сесії з експертами;
- сесії з лідерства;
- кар’єрне консультування;
- виїзд на сонячну електростанцію.
За даними EdEra, курс триває близько двох місяців і охоплює 60 годин навчання. Витрати на проїзд і проживання для офлайн-частини покривають організатори.
Заявки на участь у програмі приймаються до 8 травня 2026 року, а старт навчання запланований на 24 липня 2026 року.
"Power Women орієнтована на жінок, які хочуть спробувати себе в новій сфері, змінити професію або краще зрозуміти, як працює сучасна енергетика. Програма не вимагає попередньої технічної освіти: ключовими умовами участі є мотивація, готовність навчатися і зацікавленість у роботі в новому секторі", ‒ зазначили у Мінекономіки.
Як повідомлялося, український бізнес дедалі активніше приєднується до експериментального проєкту Державної служби зайнятості, спрямованого на розширення професійних можливостей для жінок у галузях, де традиційно переважають чоловіки.
У межах ініціативи роботодавці можуть готувати фахівчинь для сфер, які відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів, тоді як жінки отримують можливість опанувати затребувану професію та гарантовано працевлаштуватися після завершення навчання.
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