Російський уряд прогнозує, що природний газ до Китаю протягом наступних кількох років продаватимуться приблизно на третину дешевше, ніж газ для Європи.

Це демонструє, що переорієнтація на Азію не компенсує втрату більшості західних ринків, повідомляє Bloomberg.

Цього року середня ціна російського газу для Китаю становитиме $258,80 за 1000 куб. м ‒ більш ніж на 38% нижче за середню вартість для небагатьох європейських покупців. Розрив цін поступово зменшуватиметься протягом наступних трьох років, але у 2029 році все ще перевищуватиме 27%.

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Ця різниця між східним і західним ринками показує, що Китай, попри статус найбільшого споживача російського газу, приносить Москві менше прибутку, ніж колишні поставки до Європи.

Після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року більшість комерційних зв’язків із європейськими країнами було розірвано. Лише кілька держав ‒ Угорщина, Словаччина, Сербія та Туреччина ‒ продовжують отримувати російський трубопровідний газ.

"Ціни для Китаю об’єктивно нижчі, ніж для Європи, оскільки газові родовища, які постачають газ до Азії, розташовані ближче до споживача", ‒ зазначив головний виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер.

Як повідомлялося, середньодобові обсяги постачання російського газу до Європи через морський трубопровід "Турецький потік" у березні зросли на 22% у річному вимірі.

Зростання відбулося на тлі фактичного закриття Ормузької протоки, через яку зазвичай транспортується близько 20% світових обсягів сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ, що стало наслідком війни з Іраном.

Раніше виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль зазначив, що повернення до закупівель газу в Росії є економічно та політично недоцільним з огляду на очікуване зростання глобальних поставок скрапленого природного газу.