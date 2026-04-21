Міноборони оновило механізм закупівель оптоволоконних дронів для безперервного постачання на фронт

Міністерство оборони оновило підхід до закупівель оптоволоконних дронів, щоб гарантувати стабільне постачання БпЛА на фронт в умовах різких коливань цін на ключові компоненти.

По це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Оптоволоконні дрони є критично важливим інструментом на полі бою. Вони працюють під впливом РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок у складних умовах, що напряму впливає на ефективність підрозділів", ‒ зазначили у відомстві.

Динаміка постачань підтверджує пріоритетність цього напряму: протягом 2025 року за контрактами ДОТ було поставлено 374 тис. оптоволоконних дронів, а станом на квітень 2026 року військо вже отримало понад 92% від обсягів усього попереднього року.

Такий темп закупівель дає змогу нарощувати виробництво та оперативно закривати потреби фронту в умовах технологічної війни.

Виклики на ринку та ризики постачання

Останнім часом процес контрактування ускладнився через ситуацію на світовому ринку: вартість оптоволокна зростала та коливалася у 2-6 разів.

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У таких умовах виробники укладали контракти за фіксованими цінами, однак уже через кілька тижнів собівартість компонентів могла суттєво змінюватися, що створювало ризики невиконання постачань.

Новий механізм закупівель

Спільно з Кабінетом Міністрів та Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міністерство оборони запровадило механізм коригування вартості контрактів залежно від ціни ключових компонентів – оптоволокна, котушок і бобін.

Із кінця березня в межах централізованих закупівель уже укладено перші додаткові угоди з оновленою ціною з урахуванням подорожчання оптоволокна. Новий підхід дозволяє забезпечити виконання контрактів навіть за умов нестабільності ринку.

Очікується, що темпи постачання збережуться, а необхідні технології й надалі надходитимуть до підрозділів на фронті.

Нагадаємо, українські інженери створили нову систему живлення для дронів типу "крило", яка збільшує їхню дальність польоту більш ніж на 600% і розширює можливості застосування у раніше недоступних умовах.

Раніше найпростіші аграрні безпілотники, що використовувалися для оцінки врожайності або картографування полів, могли долати до 30 км. Тепер же такі БпЛА фактично перетворилися на ударні системи.

Оновлені дрони здатні пролітати майже 200 км углиб тилу противника та уражати значущі цілі, зокрема зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" і військові склади.