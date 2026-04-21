270 тисяч послуг у єдиній базі: Мінцифри розпочало другий етап скринінгу держсервісів

Міністерство цифрової трансформації України розпочало другий етап аудиту державних послуг, метою якого є їх упорядкування та подальша цифровізація. Під час першого етапу, який тривав з лютого по березень, було зібрано та оцифровано дані про всі державні сервіси й сформовано єдину базу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Найкраща послуга ‒ це та, яку ви не помітили. Завдяки точному аналізу ми зможемо суттєво збільшити частку онлайн-послуг. Вам більше не доведеться носити ксерокопії чи ходити по кабінетах, адже всі документи будуть у системі", ‒ зазначили у Мінцифри

Що показав скринінг держпослуг

Масштабний збір даних та аудит дозволили отримати реальну картину державних сервісів. На першому етапі міністерства та органи місцевого самоврядування надали не лише загальну інформацію, а й детальну аналітику за 2024-2025 роки: тривалість надання послуг, причини відмов, а також бар’єри для їх цифровізації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завдяки роботі 20 тисяч фахівців з 15 тисяч суб’єктів надання послуг у єдиній базі підтверджено 270 тисяч сервісів. 85% з них є безоплатними. Найбільшу частку становлять послуги у сфері соціального захисту ‒ їх утричі більше, ніж у сферах нерухомості, бізнесу чи освіти.

Водночас доступ до послуг поступово спрощується: 50% із них уже надаються через ЦНАП, що підвищує зручність отримання державних сервісів у громадах. На основі отриманої аналітики уряд планує масштабно спрощувати, об’єднувати, переводити в цифровий формат або ліквідовувати неефективні послуги.

Нагадаємо, на початку квітня Мінцифри представило для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року, який підготовлено у співпраці з міжнародними партнерами, державними органами, бізнесом та експертною спільнотою у сфері ШІ.

Крім того, на початку березня Україна розпочала співпрацю з міжнародною компанією Beyond PL, що спеціалізується на інфраструктурних рішеннях для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia.