Фонд Пінчука запускає першу програму для українських ветеранів у Єльському університеті

Фонд Віктора Пінчука оголосив про запуск Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – першої міжнародної лідерської програми, створеної для українських ветеранів і ветеранок.

Програма спрямована на розвиток лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня і стане ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні, повідомляється на його сайті.

Пілотною фазою програми стане співпраця з Yale Jackson School of Global Affairs (Школою глобальних справ Єльського університету), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами. У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на навчання до США наприкінці квітня 2026 року.

У межах програми її учасники працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах.

Навчання буде сфокусоване на розвитку універсальних лідерських навичок, які можна використовувати в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.

"Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще – найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах. Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання", – прокоментував засновник Фонду Віктор Пінчук.

Він висловив сподівання, що навчальна програма дозволить відкрити нові можливості для українських захисників та захисниць.

"Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і надасть їм нових можливостей, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", – зазначив бізнесмен.

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.

"Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон. Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин – і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості", – зазначив своєю чергою Джим Левінсон, професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету.

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У Фонді Пінчука додали, що UVLP доповнить низку інших його лідерських ініціатив, таких як семінари Aspen, стипендіальна програма "Завтра.UA" та міжнародна програма WorldWideStudies.

Водночас нова програма продовжує ініціативи, орієнтовані на ветеранів та військових: мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів Recovery, програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин "Повернення", а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.