Відновлення енергетики: Спрощену процедуру приєднання нових генерувальних потужностей продовжили ще на рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила дію спрощеної процедури приєднання генерувальних установок до електромереж до 1 жовтня 2027 року.

Відповідні зміни до постанови №352 від 26 березня 2022 року Нацкомісія ухвалила на засіданні 21 квітня, пише українська редакція Forbes.

У НКРЕКП пояснили таке рішення необхідністю продовжити дію спрощені правила для приєднання нових установок з огляду на втрату значної частини генерувальних потужностей через обстріли.

Крім того, спрощені правила підключення сприятимуть втіленню планів стійкості регіонів та великих міст, які передбачають розвиток розподіленої генерації.

Згідно із рішенням НКРЕКП, нові замовники можуть подати заявки на приєднання за спрощеною процедурою до 1 травня 2027 року, а завершити підключення – до 1 жовтня 2027 року. Також до цієї дати продовжено дію спрощених вимог до організації комерційного обліку електроенергії.

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Як повідомлялося, у лютому НКРЕКП вже вносила зміни до постанови №352, встановивши чіткі строки розгляду операторами систем розподілу проєктної документації на приєднання генерувальних установок.

Загалом спрощену процедуру приєднання було запроваджено у травні 2024 року.