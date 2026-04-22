Наслідки війни з Іраном: американці масово скуповують секонд-хенд

Американці дедалі частіше купують вживаний одяг, намагаючись скоротити витрати та заощадити кошти. Інфляція в березні помітно прискорилася, насамперед через підвищення цін на енергоносії, яке пов’язують із війною між США та Ізраїлем проти Ірану.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на звіт Bank of America Institute.

"Кількість транзакцій з одягом секонд-хенд на одне домогосподарство зросла в дев’ять разів швидше, ніж загальні витрати у березні. Водночас споживачі всіх рівнів доходу почали витрачати менше на кожну покупку з квітня 2025 року", ‒ зазначається у звіті інституту Bank of America.

Найактивнішим сегментом є покоління Z. Для багатьох з них інтерес до сталої моди перетворився на додаткове джерело доходу. Цього року представники Z становили 41% продавців уживаного одягу проти 37% у 2024 році.

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Загалом кількість клієнтів Bank of America, які продають речі секонд-хенд, у березні зросла на 16% у річному вимірі.

Покупки в секонд-хендах частково полегшують фінансовий тиск на американців, які стикаються зі зростанням вартості життя, і водночас дозволяють їм відчувати більшу екологічну відповідальність.

"Оскільки інфляція зберігається, а роздрібні продавці стикаються з тарифними витратами, споживачі фіксують збільшення ціни на одяг приблизно в п’ять разів, ніж століття тому. Окрім товарів зі знижками, секонд-хенд пропонує споживачам екологічно чисту та економічну альтернативу купівлі нового одягу", ‒ йдеться у звіті.

Індекс споживчих цін у березні зріс на 0,9% у порівнянні з попереднім місяцем. За урядовими даними, вартість товарів і послуг для споживачів піднялася на 3,3% у річному вимірі. Водночас Федеральна резервна система встановлює цільовий рівень інфляції на позначці 2% на рік.

Нагадаємо, наприкінці березня середня роздрібна ціна бензину в США вперше за три роки перевищила позначку $4 за галон. Це сталося на тлі тривалого збройного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, який продовжує дестабілізувати світові енергетичні ринки. Востаннє такий рівень цін фіксувався в серпні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Аналітики називають цей рівень цін психологічним бар’єром для споживачів. Водночас вартість нафти, яка є базою для виробництва пального, різко зростає на тлі фактичного обмеження проходу через Ормузьку протоку, яку контролює Іран і яка є ключовим торговельним маршрутом.