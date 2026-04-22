Єврокомісія оприлюднила екстрений план боротьби з різким зростанням цін на пальне

Єврокомісія представила екстрений план заходів для протидії наслідкам різкого зростання цін на енергоносії внаслідок війни на Близькому Сході.

План під назвою AccelerateEU також має на меті прискорити перехід Європи до чистої енергетики, заявила на пресконференції виконавча заступниця голови Єврокомісії Тереса Рібера, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішня криза показує нам, наскільки прискорення нашого енергетичного переходу є ключем до конкурентоспроможності, стійкості та процвітання, і ми перебуваємо в кращому становищі, ніж під час попередньої енергетичної кризи. Ми багато чого зробили, але нам все ще потрібно зробити більше, щоб прискорити процес, як передбачено в AccelerateEU, а також захистити тих, хто може найбільше постраждати від нинішньої кризи", – заявила Рібера.

Вона зауважила, що наразі складно передбачати тривалість енергетичної кризи, але Єврокомісія має намір реагувати з найпершого моменту.

Заступниця голови Єврокомісії пояснила, що йдеться про "п’ять заходів, які буде вжито як на європейському рівні, так і на рівні держав-членів".

Зокрема, йдеться про:

координацію дій щодо впровадження надзвичайних заходів;

заходи, спрямовані на захист споживачів і промисловості від цінових потрясінь. Для цього буде розроблена тимчасова рамкова програма державної допомоги при збереженні "можливості застосування цільових і тимчасових заходів для підтримки тих, хто найбільше постраждав від цієї кризи";

прискорення переходу до власної чистої енергії, що передбачає зниження співвідношення цін на "зелену" електроенергію та енергію з викопного палива;

модернізацію енергетичної системи ЄС шляхом прискорення роботи над мережами та підтримки електроенергетики пільговим оподаткуванням;

залучення та прискорення інвестицій у "зелений перехід".

"Ми переконані у важливості подальшого залучення інвестицій та прискорення наших інвестицій. Інвестиції в енергетичний перехід – це найкраще рішення, яке ми, європейці, можемо прийняти. Не тільки з кліматичних, екологічних чи соціальних причин, а й з огляду на нашу безпеку та конкурентоспроможність", – додала Рібера.

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Як повідомлялося, за даними Reuters, в межах цього плану Єврокомісія рекомендуватиме країнам ЄС зменшити залежність від авіаційного пального з Близького Сходу та розглянути збільшення імпорту зі США.

Проєкт рекомендацій також передбачав посилення уваги до енергетичної незалежності та стійкості через використання сталого авіаційного пального (SAF) і синтетичних альтернатив.

Європейські авіакомпанії вже попередили про можливий дефіцит авіапалива в найближчі тижні, що може вплинути на літній туристичний сезон. Євросоюз є вразливим до таких ризиків, оскільки імпортує приблизно 30-40% авіапалива, з яких значна частина надходить з Близького Сходу.