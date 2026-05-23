В Україні дозволять використання ГМО за умови їх реєстрації: основні вимоги для виробників

Україна наближає законодавство до Європейського Союзу, усі директиви зібрані в один документ, який був проголосований і набуде чинності в серпні 2026 року ‒ закон "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції".

Про це заявив директор Всеукраїнського наукового інституту селекції Мирослав Парій, повідомляє UkrAgroConsult.

"Після вступу до ЄС Україна планує скасувати національний реєстр ГМО та запровадити європейські правила. Реєстрація ГМО здійснюватиметься так: заявник подає до Державної комісії документи щодо конкретного ГМО з проханням про реєстрацію. Комісія оцінює ризики та надає рекомендації міністерству. Після внесення ГМО до державного реєстру видається дозвіл на його використання. Закон також встановлює вимоги до простежуваності ГМ-продукції, допустимого вмісту ГМО та норм домішок", ‒ пояснив Мирослав Парій.

Окремий розділ для сортів

Для сортів передбачається додатковий розділ у чинному реєстрі сортів, де вказуватимуться зареєстровані ГМО. Після вирощування таких сортів Україна отримає товарну продукцію, яка під час обігу на ринку має простежуватися.

Тобто постачальник насіння повинен зазначати, що насіннєвий матеріал містить конкретний ГМО, а виробник під час продажу або виходу на ринок продукції має надати декларацію, який саме ГМО там міститься.

Основні вимоги нового закону для агровиробників:

реєстрація ГМО через Державну комісію з оцінкою ризиків;

ведення простежуваності на всіх етапах ‒ від насіння до кінцевого продукту;

обов’язкове маркування та декларації про вміст ГМО;

відповідність європейським нормам щодо домішок.

Далі будь-який етап має супроводжуватися відповідними документами. Тож під час експорту та імпорту має бути зазначена простежуваність від насіння до кінцевого споживача.

Як повідомлялося, починаючи з вересня 2026 року в Україні запрацює Державний реєстр ГМО, який відкриє можливість легального обігу генетично модифікованих організмів. Він стане єдиною цифровою базою даних, повністю інтегрованою з європейськими нормами.

Нагадаємо, Україна взяла зобов’язання до кінця 2028 року повністю синхронізувати аграрне виробництво з правилами Євросоюзу. Цей крок дозволить агровиробникам отримати ширший доступ до ринку ЄС, а також посилить контроль за застосуванням пестицидів та умовами утримання тварин.