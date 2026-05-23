Старі вантажівки здають позиції: Український бізнес масово переходить на сучасні авто
Квітневі результати ринку важкого комерційного транспорту чітко розділили його на два сегменти з різною динамікою. Якщо внутрішній перепродаж і первинний імпорт нових автомобілів демонструють помітне зниження, то сектор свіжого вживаного пригону з Європи залишається відносно стабільним.
Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Загалом у квітні було зареєстровано 1712 одиниць важкої техніки, що свідчить про глибоку структурну перебудову ринку.
Внутрішній ринок: сезонний попит на самоскиди та подальший занепад старої техніки
Внутрішні перепродажі вантажівок масою понад 3,5 тонни у квітні стали основою ринку, забезпечивши 1244 реєстрації. Водночас цей показник зменшився майже на 9% порівняно з березнем.
Найпопулярнішими типами техніки залишаються самоскиди, класичні фургони та бортові машини. Такий попит зумовлений початком активного будівельного та аграрного сезонів.
Абсолютним лідером сегмента став німецький бренд Mercedes-Benz. Середньотоннажний Mercedes-Benz Atego впевнено обійшов важчі модифікації Sprinter та класичний Vario.
Імпорт вживаної техніки
Сегмент імпорту вживаної комерційної техніки у квітні зріс на 1% і склав 275 одиниць. У річному вимірі приріст становить 10%. Переважно імпортують спеціалізовані фургони з гідробортами та рефрижераторними установками.
Лідери імпорту вживаної техніки:
- Mercedes-Benz Atego;
- MAN TGL та TGM;
- Volkswagen Crafter.
Нове виробництво та складання
Імпорт нової техніки просів майже на третину, тоді як локальне складання та забудова на імпортних шасі залишилися на рівні 121 машини. Основний попит ‒ на рефрижератори, бортові фургони з тентами та комунальну техніку.
Лідери нового сегмента:
- Volkswagen Crafter;
- Volvo FM;
- MAN TGS;
Електричний напрямок
У квітні на ринку важкої техніки з’явилася помітна електрична складова. На вторинному ринку зареєстровано американський Tesla Cybertruck, а також електричні фургони Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter та китайські вантажівки Qingling.
Нові електричні моделі:
- BYD T5 EV;
- Gecko Magicway.
Нагадаємо, Україна підписала угоду, яка передбачає запровадження єдиного електронного документа для міжнародних автомобільних вантажних перевезень територіями країн-учасниць коридору Європа ‒ Кавказ ‒ Азія.
На початку травня стало відомо, що Україна та Туреччина збільшують кількість дозволів на міжнародні перевезення. Зокрема, на 2026 рік передбачено додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів у/з третіх країн. Це на 10% більше попередньої квоти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль