Старі вантажівки здають позиції: Український бізнес масово переходить на сучасні авто

Квітневі результати ринку важкого комерційного транспорту чітко розділили його на два сегменти з різною динамікою. Якщо внутрішній перепродаж і первинний імпорт нових автомобілів демонструють помітне зниження, то сектор свіжого вживаного пригону з Європи залишається відносно стабільним.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Загалом у квітні було зареєстровано 1712 одиниць важкої техніки, що свідчить про глибоку структурну перебудову ринку.

Внутрішній ринок: сезонний попит на самоскиди та подальший занепад старої техніки

Внутрішні перепродажі вантажівок масою понад 3,5 тонни у квітні стали основою ринку, забезпечивши 1244 реєстрації. Водночас цей показник зменшився майже на 9% порівняно з березнем.

Найпопулярнішими типами техніки залишаються самоскиди, класичні фургони та бортові машини. Такий попит зумовлений початком активного будівельного та аграрного сезонів.

Абсолютним лідером сегмента став німецький бренд Mercedes-Benz. Середньотоннажний Mercedes-Benz Atego впевнено обійшов важчі модифікації Sprinter та класичний Vario.

Імпорт вживаної техніки

Сегмент імпорту вживаної комерційної техніки у квітні зріс на 1% і склав 275 одиниць. У річному вимірі приріст становить 10%. Переважно імпортують спеціалізовані фургони з гідробортами та рефрижераторними установками.

Лідери імпорту вживаної техніки:

Mercedes-Benz Atego;

MAN TGL та TGM;

Volkswagen Crafter.

Нове виробництво та складання

Імпорт нової техніки просів майже на третину, тоді як локальне складання та забудова на імпортних шасі залишилися на рівні 121 машини. Основний попит ‒ на рефрижератори, бортові фургони з тентами та комунальну техніку.

Лідери нового сегмента:

Volkswagen Crafter;

Volvo FM;

MAN TGS;

Електричний напрямок

У квітні на ринку важкої техніки з’явилася помітна електрична складова. На вторинному ринку зареєстровано американський Tesla Cybertruck, а також електричні фургони Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter та китайські вантажівки Qingling.

Нові електричні моделі:

BYD T5 EV;

Gecko Magicway.

