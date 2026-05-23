"Український авангард": Нацбанк випустив нову монету незвичної форми

Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", присвячену видатній українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко ‒ Олександрі Екстер, яскравій постаті європейського авангарду XX століття.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Випуск цієї монети започатковує новий тематичний напрям у нумізматичній програмі Національного банку ‒ "Український авангард". Він вшановує внесок Олександри Екстер та інших українських митців, чиї сміливі творчі експерименти допомогли утвердити українське мистецтво на світовій арені.

Дизайн монети

Пам’ятна монета "Український авангард. Олександра Екстер" має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед".

Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Монета має елемент оздоблення у вигляді кольорового друку та гладкий гурт.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер. Цей ескіз підкреслює унікальний творчий стиль художниці.

Дозвіл на використання ескізу "Іспанський танок" надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

На аверсі також розміщено:

угорі ‒ малий Державний Герб України;

праворуч від ескізу ‒ вертикальний напис "ОЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР" та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку;

ліворуч ‒ номінал "10" з графічним знаком гривні ₴, напис "УКРАЇНА" та рік карбування ‒ 2026.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований фрагмент оформлення театральної сцени ‒ відсилання до новаторських сценографічних робіт Олександри Екстер.

Художник монети ‒ Микола Коваленко. Скульптор ‒ Анатолій Демяненко.

Пам’ятна монета "Український авангард. Олександра Екстер" введена в обіг 22 травня 2026 року. Її тираж становить до 10 000 штук.

