Суди ухвалили майже 2 тис. рішень щодо працевлаштування людей з інвалідністю: статистика за регіонами. ІНФОГРАФІКА
Від початку 2022 року українські суди ухвалили 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Загалом статистика розподілилася майже порівну:
- 995 справ ‒ суди зобов’язали підприємства сплатити санкції;
- 997 справ ‒ у позовах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовлено.
У грошовому вимірі:
- сума стягнень перевищила 109,5 млн грн;
- сума відмов становила близько 286,5 млн грн.
Динаміка розгляду справ за роками
Найбільшу кількість рішень зафіксовано у 2023 році:
- 2023 рік ‒ 733 рішення;
- 2024 рік ‒ 559 рішень;
- 2025 рік ‒ 452 рішення;
- 2026 рік (перші місяці) ‒ 85 рішень.
У фінансовому вимірі ситуація виглядає так:
- 2023 рік ‒ понад 35 млн грн стягнень (максимальний показник);
- 2025 рік ‒ близько 34 млн грн;
- 2026 рік ‒ вже 4,7 млн грн штрафів (за справами щодо порушень 2025 року).
Регіональний розподіл судових рішень
Найбільша концентрація справ припадає на такі регіони:
- Харківщина ‒ 560 рішень (понад 28% від загальної кількості);
- Черкащина ‒ 145 рішень;
- Київщина ‒ 144 рішення;
- Чернігівщина ‒ 140 рішень;
- Дніпропетровщина ‒ 137 рішень.
Причини відмов у позовах
Суди найчастіше ставали на бік роботодавців з таких підстав:
- 48% випадків ‒ підприємства створювали вакансії та вживали необхідних заходів для працевлаштування;
- 29% випадків ‒ люди з інвалідністю вже були працевлаштовані;
- інші випадки ‒ відсутність доведеного порушення або відсутність обов’язку виконувати норматив.
Найбільші судові рішення
"Украерорух" ‒ у вересні 2022 року Київський окружний адміністративний суд зобов’язав підприємство сплатити 5,49 млн грн санкцій і пені за порушення законодавства щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Апеляційна інстанція залишила рішення без змін.
"Енергоатом" ‒ у червні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відмовив у стягненні понад 213 млн грн. Суд встановив, що компанія створювала робочі місця, звітувала про вакансії та вживала необхідних заходів, а доказів порушень з боку підприємства надано не було.
Як повідомлялося, у середньому роботодавці, які у минулому році не виконали вимоги щодо працевлаштування людей з інвалідністю, мають сплачувати близько 317 тис. грн штрафу. За рік середній розмір санкцій збільшився на 20%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль