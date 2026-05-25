Суди ухвалили майже 2 тис. рішень щодо працевлаштування людей з інвалідністю: статистика за регіонами. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2022 року українські суди ухвалили 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Загалом статистика розподілилася майже порівну:

995 справ ‒ суди зобов’язали підприємства сплатити санкції;

997 справ ‒ у позовах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовлено.

У грошовому вимірі:

сума стягнень перевищила 109,5 млн грн;

сума відмов становила близько 286,5 млн грн.

Динаміка розгляду справ за роками

Найбільшу кількість рішень зафіксовано у 2023 році:

2023 рік ‒ 733 рішення;

2024 рік ‒ 559 рішень;

2025 рік ‒ 452 рішення;

2026 рік (перші місяці) ‒ 85 рішень.

У фінансовому вимірі ситуація виглядає так:

2023 рік ‒ понад 35 млн грн стягнень (максимальний показник);

2025 рік ‒ близько 34 млн грн;

2026 рік ‒ вже 4,7 млн грн штрафів (за справами щодо порушень 2025 року).

Регіональний розподіл судових рішень

Найбільша концентрація справ припадає на такі регіони:

Харківщина ‒ 560 рішень (понад 28% від загальної кількості);

Черкащина ‒ 145 рішень;

Київщина ‒ 144 рішення;

Чернігівщина ‒ 140 рішень;

Дніпропетровщина ‒ 137 рішень.

Причини відмов у позовах

Суди найчастіше ставали на бік роботодавців з таких підстав:

48% випадків ‒ підприємства створювали вакансії та вживали необхідних заходів для працевлаштування;

29% випадків ‒ люди з інвалідністю вже були працевлаштовані;

інші випадки ‒ відсутність доведеного порушення або відсутність обов’язку виконувати норматив.

Найбільші судові рішення

"Украерорух" ‒ у вересні 2022 року Київський окружний адміністративний суд зобов’язав підприємство сплатити 5,49 млн грн санкцій і пені за порушення законодавства щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Апеляційна інстанція залишила рішення без змін.

"Енергоатом" ‒ у червні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відмовив у стягненні понад 213 млн грн. Суд встановив, що компанія створювала робочі місця, звітувала про вакансії та вживала необхідних заходів, а доказів порушень з боку підприємства надано не було.

Як повідомлялося, у середньому роботодавці, які у минулому році не виконали вимоги щодо працевлаштування людей з інвалідністю, мають сплачувати близько 317 тис. грн штрафу. За рік середній розмір санкцій збільшився на 20%.