Підвищена мінімальна пенсія: хто гарантовано отримає 13 тисяч у 2026 році?

У 2026 році в Україні для низки категорій громадян передбачені посилені соціальні гарантії у вигляді підвищеного мінімального рівня пенсійного забезпечення. У ряді випадків розмір виплат може сягати майже 13 000 грн, тоді як базова мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб становить 2 595 грн.

Хто має право на підвищені виплати

У 2026 році посилена фінансова підтримка передбачена для таких категорій:

непрацездатні члени сімей, які втратили родичів під час захисту України від агресії РФ

діти загиблих військовослужбовців, якщо замість пенсії їм призначається державна допомога

Розмір виплат у 2026 році

У 2026 році для цих категорій громадян суттєво підвищили рівень мінімальної гарантованої фінансової підтримки. Навесні виплати становлять 12 810 грн, тоді як торік вони були на рівні 8 000 грн.

Такий розмір мінімальної пенсійної допомоги передбачений для кожного непрацездатного члена сім’ї, зокрема для батьків, дружини або чоловіка, а також однієї дитини загиблого військовослужбовця.

Також у 2026 році переглянуто мінімальний розмір фінансової підтримки для родин загиблих військовослужбовців у випадках, коли пенсія призначається двом і більше членам сім’ї, крім непрацездатних батьків і чоловіка/дружини, а також у разі виплат соціальної допомоги двом і більше дітям загиблих захисників.

Наразі мінімальна пенсійна допомога становить 10 020 грн на кожну особу в родині, тоді як торік цей показник був на рівні 6 100 грн.

Відповідно до урядових планів, із весни 2027 року такі виплати для зазначених категорій щороку індексуватимуться.

Як оформити підвищену пенсію

Громадяни, які відповідають умовам, можуть звернутися по призначення виплат, подавши заяву та пакет документів:

особисто через відділення Пенсійного фонду або ЦНАП

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду

Для оформлення пенсії у разі втрати годувальника потрібно надати:

заяву на призначення пенсії

паспорт або ID-картку

ідентифікаційний код

свідоцтво про шлюб

свідоцтво про смерть військовослужбовця

довідку з військової частини та витяг із наказу щодо обставин смерті

документи, що підтверджують склад сім’ї та перебування на утриманні

реквізити банківського рахунку (IBAN)

У випадку, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії або каліцтва під час бойових дій, додатково подається акт службового розслідування нещасного випадку.

