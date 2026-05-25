"Можна порівняти з Чорнобилем": Мінекономіки прогнозує появу в Україні другої "зони відчуження"

Україна готується до можливого формування постійно небезпечних територій уздовж лінії фронту, які можуть залишатися непридатними для використання протягом десятиліть.

Про це заявив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, повідомляє Euromaidan Press.

Безкаравайний прогнозує, що деякі частини України залишатимуться непридатними для використання протягом поколінь. Це можна порівняти з радіаційними зонами Чорнобиля або зоною нерозірваних снарядів, яку залишила Перша світова війна у Франції.

Масштаби впливу війни на територію України

За словами заступника міністра, війна з Росією торкнулася приблизно 133 300 кв. км території України, включаючи 57 900 кв. км сільськогосподарських угідь ‒ площу, більшу за Хорватію. Унаслідок цього економіка щороку втрачає приблизно $11 млрд.

Економічні втрати від забруднених земель

Щорічні втрати від забруднення територій становлять близько $11 млрд, зокрема:

близько $9 млрд ‒ втрачений експорт;

близько $1,1 млрд ‒ недоотримані місцеві податкові надходження.

Постраждалі сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 57 900 кв. км, або приблизно 40% територій, що зазнали впливу бойових дій.

Регіональний розподіл небезпечних земель

Найбільші площі потенційно небезпечних сільськогосподарських територій зафіксовані в:

Харківській області ‒ близько 475 кв. км (приблизно 59% усіх таких територій в Україні);

Миколаївській області ‒ близько 205 кв. км;

Херсонській області ‒ близько 111 кв. км.

Розмінування

"Кілька років тому в одному широко цитованому звіті було сказано, що Україні знадобиться 700 років для розмінування. Нас це не влаштувало, тому ми почали думати про те, що ми можемо змінити", ‒ зазначив Безкаравайний.

За його словами, понад 15 500 гектарів уже очищено та повернуто фермерам у межах програми. Середня вартість становить близько 60 000 грн за гектар ($1 360). Цього року держава виділила 2 млрд грн ($45 млн) у межах програми "Україна".

"Ми зосередилися на сільськогосподарських угіддях, тому що повернення полів до продуктивного використання генерує дохід для фермера цього та наступного сезонів. Цей дохід циркулює в економіці та допомагає фінансувати загальне відновлення", ‒ пояснив заступник міністра економіки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, фахівці підрозділів розмінування Міністерства оборони проходять підготовку з використання безпілотних літальних апаратів і спеціальних магнітометрів, що дозволяють виявляти вибухонебезпечні предмети шляхом фіксації змін магнітного поля Землі. Застосування таких технологій дає змогу ідентифікувати приховані металеві об’єкти з повітря.

Нагадаємо, 13 травня Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив тендери на проведення робіт із розмінування приватних сільськогосподарських земель.