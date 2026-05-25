Новини Розмінування українських територій
"Можна порівняти з Чорнобилем": Мінекономіки прогнозує появу в Україні другої "зони відчуження"

Україна готується до можливого формування постійно небезпечних територій уздовж лінії фронту, які можуть залишатися непридатними для використання протягом десятиліть.

Про це заявив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, повідомляє Euromaidan Press.

Безкаравайний прогнозує, що деякі частини України залишатимуться непридатними для використання протягом поколінь. Це можна порівняти з радіаційними зонами Чорнобиля або зоною нерозірваних снарядів, яку залишила Перша світова війна у Франції.

Масштаби впливу війни на територію України

За словами заступника міністра, війна з Росією торкнулася приблизно 133 300 кв. км території України, включаючи 57 900 кв. км сільськогосподарських угідь ‒ площу, більшу за Хорватію. Унаслідок цього економіка щороку втрачає приблизно $11 млрд.

Економічні втрати від забруднених земель

Щорічні втрати від забруднення територій становлять близько $11 млрд, зокрема:

  • близько $9 млрд ‒ втрачений експорт;
  • близько $1,1 млрд ‒ недоотримані місцеві податкові надходження.

Постраждалі сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 57 900 кв. км, або приблизно 40% територій, що зазнали впливу бойових дій.

Регіональний розподіл небезпечних земель

Найбільші площі потенційно небезпечних сільськогосподарських територій зафіксовані в:

  • Харківській області ‒ близько 475 кв. км (приблизно 59% усіх таких територій в Україні);
  • Миколаївській області ‒ близько 205 кв. км;
  • Херсонській області ‒ близько 111 кв. км.

Розмінування

"Кілька років тому в одному широко цитованому звіті було сказано, що Україні знадобиться 700 років для розмінування. Нас це не влаштувало, тому ми почали думати про те, що ми можемо змінити", ‒ зазначив Безкаравайний.

За його словами, понад 15 500 гектарів уже очищено та повернуто фермерам у межах програми. Середня вартість становить близько 60 000 грн за гектар ($1 360). Цього року держава виділила 2 млрд грн ($45 млн) у межах програми "Україна".

"Ми зосередилися на сільськогосподарських угіддях, тому що повернення полів до продуктивного використання генерує дохід для фермера цього та наступного сезонів. Цей дохід циркулює в економіці та допомагає фінансувати загальне відновлення", ‒ пояснив заступник міністра економіки.

Як повідомлялося, фахівці підрозділів розмінування Міністерства оборони проходять підготовку з використання безпілотних літальних апаратів і спеціальних магнітометрів, що дозволяють виявляти вибухонебезпечні предмети шляхом фіксації змін магнітного поля Землі. Застосування таких технологій дає змогу ідентифікувати приховані металеві об’єкти з повітря.

Нагадаємо, 13 травня Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив тендери на проведення робіт із розмінування приватних сільськогосподарських земель.

Топ коментарі
+4
Це підготовка виправдання для здачі рашистам? Мовляв хай беруть, воно непридатне та збиткове! Чи з якою метою тема піднімається саме зараз? Три роки тому хіба було неясно, що фронтова полоса буде непридатна, що туди море бабла треба вкидати?
25.05.2026 11:37 Відповісти
+3
Вибухонебезпечні предмети знаходяться на території, в двох положеннях - на поверхні землі, та в її товщі. В товщі землі ВП знаходяться у двох положеннях - у поверхневому шарі, та в глибині.
На поверхні їх можна виявить візуально, а також, за допомогою звичайних міношукачів, чи собак.
В поверхневому шарі можна виявить за допомогою міношукачів, чи собак.
Ці дві категорії - найбільш небезпечні, але й найбільш легкі, для виявлення. Вилучать можна (і треба), відразу. Після вилучення дана територія може стать "обмежено придатною для сільгоспвикористання". Наприклад, для посіву кормових трав, висадки ягідників (наприклад, суниці). Дані роботи не вимагають частого обробітку землі , на значну глибину. Можливе використання території, для заліснення.
З плином часу грунти , частково, витискають ВП, ближче до поверхні. Тому виникає потреба в періодичному моніторингу. Це можна робить, за допомогою дронів...
25.05.2026 11:37 Відповісти
+3
У нас вся країна на даний момент зона відчуження. З 52 млн у 91 році за 35 років довести до 20-25 млн - треба ще вміти.
25.05.2026 11:38 Відповісти
Оптоволокно забув
25.05.2026 12:45 Відповісти
Тобто? Дрон з оптоволокном, що - висить в повітрі?
25.05.2026 12:48 Відповісти
Залишки від них..оптоволоконні нитки
25.05.2026 12:50 Відповісти
Ну і? Вони що - вибухають? Тут мова йдеться про РОЗМІНУВАННЯ!!!
25.05.2026 12:52 Відповісти
А до жовтневого перевороту в Україні проживало вісімдесят мільйонів.
25.05.2026 12:11 Відповісти
Останній (і єдиний) загальний перепис населення Російської імперії відбувся у 1897 році. У 9 українських губерніях, що входили до її складу, проживало близько 23,4 мільйона осіб. З них українську мову як рідну вказали 22,3 мільйона осіб, що становило понад 70% населення регіону. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_(1897) 1, https://www.istpravda.com.ua/reviews/2012/06/1/86912/ 2]
25.05.2026 12:51 Відповісти
22,3млн. від 23,4млн. це, здається, не 70%, а 95,3%. Можливо, повна кількість була не 23,4, а більше?
25.05.2026 16:29 Відповісти
Я просто переніс текст з Вікіпедії...Цифри я не перераховував...
25.05.2026 16:46 Відповісти
Ші каже ,що до совєтів на українських етнічних землях проживало біля сорока шести мільйонів населення.Третя по кількості населення після Німеччини і Великобританії.Десь писало що 80 мільйонів,це може з Курщиною,Білгородщиною,Воронежською губернією,Холмщиною,Підляшям,Лемківщиною.
25.05.2026 17:22 Відповісти
Ти ЧИТАТЬ умієш? Україна - це ДЕВ'ЯТЬ губерній. Саме кількість населення цих губерній вказує Вікіпедія ... Від мене чого ще хочеш?... Щоб я ще причислив туди цифру кількості українців (включаючи і емігрантів), двох десятків країн?
25.05.2026 17:34 Відповісти
Я від тебе взагалі нічого не хотів і не хочу.Нах мені твоя вікіпєрдія,коли є другі носії інформації.По твоєму ШІ дає неправдиву інформацію про 46 мільйонів?
25.05.2026 18:53 Відповісти
Значить, ти не віриш даним ОФІЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, але віриш фантазіям комп'ютера? Вір... Не заперечую...
25.05.2026 19:04 Відповісти
Якщо давати кацапам безкарно обстрілювати територію України КАБами, то скоро все лівобережжя стане зоною відчуження. ДЕ ППО? Кацольоти залітають уже спокійно на територію Дніпропетровської області!
25.05.2026 11:46 Відповісти
ППО полетіло "двушечками" на москву.
25.05.2026 12:10 Відповісти
Й логічно було б такі території мати як широку зону відчуження з контролем армії за нею.Гірше,коли з'являться партії ,котрі закричать "відновимо знищене москалями",а подумають "вот я украду так украду"(((Якщо в ЄС ,то заходу треба починати інфраструктуру відбудовувати .
25.05.2026 11:58 Відповісти
Видно, що треба друзів-покидьків пристроїти на "хлібні місця", буде нове Міністрство відчуження)
25.05.2026 12:09 Відповісти
долларом и евро занимайся просроченное дерьмо зиленского
25.05.2026 12:24 Відповісти

