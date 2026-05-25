"Процес ще не завершено": Казахстан відмовився стягувати з "Газпрому" $1,4 млрд за позовом "Нафтогазу"

Міністерство юстиції Казахстану не сприятиме стягненню з російського "Газпрому" близько $1,4 млрд за арбітражним рішенням у справі "Нафтогазу". Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) має процесуальний характер і наразі не є остаточним та обов’язковим до виконання.

Про це 25 травня заявив міністр юстиції Єрлан Сарсембаєв, повідомляє Forbes.

Сарсембаєв зазначив, що ухвалу винесли в односторонньому порядку, без участі відповідача. Він підкреслив, що це не фінальне рішення, а "Газпром" має право його оскаржити у встановлені строки. Після цього справа має розглядатися повноцінно за участю обох сторін, тому говорити про виконання рішення передчасно.

"Казахстан не буде використовуватися як "транзитний майданчик" для виконання рішень, які не мають юридичного зв’язку з його юрисдикцією", ‒ заявив Сарсембаєв.

За його словами, у цій справі відсутні ключові підстави для розгляду в МФЦА: "Газпром" не є учасником центру, договір не укладався в його межах, застосовне право не належить до юрисдикції МФЦА, а сторони не погоджували передачу спору до цього суду.

Міністр нагадав, що Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, однак їх виконання здійснюється відповідно до національного процесуального законодавства.

У випадку Казахстану таким документом є Цивільний процесуальний кодекс, який визначає, що заява про примусове виконання подається за місцем розгляду спору, місцем реєстрації боржника або місцем розташування його майна.

Оскільки місцезнаходження "Газпрому" відоме, саме ці норми є визначальними для процедури виконання, і їх не можна ігнорувати, додав міністр.

Окремо Сарсембаєв пояснив, чому справа взагалі розглядається в суді МФЦА. За його словами, будь-яка сторона має право звернутися до суду, однак це не означає автоматичну наявність юрисдикції. Наразі процес ще не завершено - суд має заслухати позиції обох сторін і ухвалити остаточне рішення.

Як повідомлялося, 20 травня "Нафтогаз" отримав дозвіл на примусове стягнення з російського "Газпрому" близько $1,4 млрд на території Казахстану. Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання в країні на користь компанії.

У березні Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання російського "Газпрому" про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року. Відповідно до цього рішення, Росія має сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транзиту природного газу, а також нараховані відсотки.