Цьогоріч місцеві бюджети отримали 112 мільйонів туристичного збору: де сплачують найбільше?
За січень-квітень 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Де платять найбільше?
Регіони-лідери за надходженнями:
- Львівська область та місто Київ ‒ по 22,5 млн грн;
- Івано-Франківська область ‒ 18,8 млн грн;
- Закарпатська область ‒ 10,3 млн грн.
У ДПС зазначили, що надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні громад. Кошти спрямовують на розвиток місцевої інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, роботу туристично-інформаційних центрів і відновлення історичних пам’яток.
Хто звільняється від сплати?
Туристичний збір не сплачують:
- місцеві жителі громади або особи, які довгостроково орендують житло;
- відряджені працівники за наявності підтвердних документів;
- особи з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- діти до 18 років;
- особи, які прибули на лікування за санаторними путівками;
- внутрішньо переміщені особи, взяті на облік відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, туристичний збір в Україні у 2025 році зріс на 52% порівняно з 2021 роком. Серед ключових факторів такого зростання ‒ розвиток готельної інфраструктури, перегляд ставок туристичного збору, підвищення мінімальної заробітної плати та активніша легалізація готельного бізнесу.
Як повідомлялося, за підсумками 2025 року місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору ‒ це на 86 млн грн (31,5%) більше, ніж роком раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль