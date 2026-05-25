Цьогоріч місцеві бюджети отримали 112 мільйонів туристичного збору: де сплачують найбільше?

За січень-квітень 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Де платять найбільше?

Регіони-лідери за надходженнями:

Львівська область та місто Київ ‒ по 22,5 млн грн;

Івано-Франківська область ‒ 18,8 млн грн;

Закарпатська область ‒ 10,3 млн грн.

У ДПС зазначили, що надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні громад. Кошти спрямовують на розвиток місцевої інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, роботу туристично-інформаційних центрів і відновлення історичних пам’яток.

Хто звільняється від сплати?

Туристичний збір не сплачують:

місцеві жителі громади або особи, які довгостроково орендують житло;

відряджені працівники за наявності підтвердних документів;

особи з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

діти до 18 років;

особи, які прибули на лікування за санаторними путівками;

внутрішньо переміщені особи, взяті на облік відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, туристичний збір в Україні у 2025 році зріс на 52% порівняно з 2021 роком. Серед ключових факторів такого зростання ‒ розвиток готельної інфраструктури, перегляд ставок туристичного збору, підвищення мінімальної заробітної плати та активніша легалізація готельного бізнесу.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору ‒ це на 86 млн грн (31,5%) більше, ніж роком раніше.