Кабмін змінив контроль над грантами для бізнесу. Як працюватиме система

Дерегуляція

16 травня 2026 року в Україні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів №616. Цей документ вносить корективи до базової постанови №738 та запроваджує єдиний порядок надання грантів на започаткування або збільшення власної справи.

Замість кількох розрізнених інструментів, Україна переходить до уніфікованого механізму. Фінансування розраховане на ширше коло суб'єктів – від фізичних осіб, які лише планують старт, до чинних підприємців і юридичних осіб приватного права. Окремий правовий статус із пільговими критеріями збережений за ветеранами, учасниками бойових дій та членами їхніх родин.

Новий порядок запроваджує кілька ключових новацій:

можливість самостійно обирати часовий горизонт реалізації проєкту на 2, 3 або 5 років, що фіксується безпосередньо в договорі;

залежність розміру фінансування від внеску в економічне відновлення, зокрема через створення робочих місць, збільшення сплати податків та ЄСВ або перехід у площину юридичної особи;

розширення напрямів цільових витрат, які тепер дозволяють покривати купівлю обладнання, оренду, маркетинг, цифровізацію, а також інвестиції в людський капітал через навчання персоналу;

повна цифровізація технічної процедури через подання заяв та бізнес-планів через портал "Дія" та мережу уповноважених банків.

Зворотним боком уніфікації стало суттєве посилення фіскального та адміністративного нагляду за постгрантовим періодом. Держава впроваджує жорсткіші інструменти контролю:

розподіл наглядових функцій, де фінансові установи контролюють цільове використання коштів, а Державний центр зайнятості оцінює реальність ведення бізнесу через виїзні перевірки;

автоматизований обмін інформацією з Державною податковою службою для відстеження сплати податків та єдиного соціального внеску в реальному часі;

чітке обмеження терміну прийому заявок за старими програмами мікрогрантів, який триватиме лише до 1 серпня 2026 року.

Гранти нині дійсно важливі для розвитку економіки в Україні. Згідно з підсумками офіційного моніторингу Державної служби зайнятості, з моменту запуску флагманської програми "Власна справа" у 2022 році українці вже отримали понад 31 тисячу мікрогрантів, реалізація яких має забезпечити країні створення близько 56 тисяч нових робочих місць.

Водночас такі урядові програми демонструють високу фіскальну окупність, спростовуючи скепсис щодо неефективності державного субсидування приватного сектору. Оприлюднені дані Міністерства економіки України свідчать, що з 12 мільярдів гривень, загалом інвестованих у розвиток малого й середнього підприємництва через екосистему "єРобота", грантери вже повернули до бюджету у вигляді сплачених податків та зборів понад 9 мільярдів гривень.

Програма "Власна справа"

Повноцінне оновлення програми "Власна Справа" розпочнеться з 1 вересня 2026 року – вона почне діяти за новою моделлю. У межах програми підприємці можуть розраховувати на таку допомогу:

на старт бізнесу ‒ від 100 до 300 тис. грн (з можливістю збільшення до 500 тис. грн);

на масштабування ‒ від 500 тис. до 1,5 млн грн (з потенційним підвищенням до 2,5 млн грн).

Розмір гранту визначається залежно від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

За підсумками третьої хвилі відбору в межах програми "Власна справа" у 2026 році (заявки приймалися з 9 по 22 лютого) визначено нових переможців. На цьому етапі 446 учасників отримали мікрогранти на загальну суму 155 млн грн.

Як повідомлялося раніше, з початку 2026 року програму "Власна справа" було розширено для ветеранів та їхніх родин. Тепер можливість отримати грантове фінансування мають також батьки, повнолітні діти та члени сімей загиблих захисників.