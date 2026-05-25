Депозити українців зросли на понад 40 мільярдів: яких вкладів найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Загальний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України за квітень збільшився на 40,1 млрд грн і досяг 1,68 трлн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Станом на 1 травня 2026 року структура вкладів виглядала так:

  • депозити в національній валюті ‒ 1103,8 млрд грн (зростання на 30,4 млрд грн за квітень);
  • депозити в іноземній валюті ‒ 583,5 млрд грн (зростання на 9,7 млрд грн за місяць).

графік

Частка ФОПів

Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості вкладників становила 3,2%, тоді як їх частка в загальному обсязі депозитів досягла 11,2%.

Загальна сума вкладів ФОПів на 1 травня 2026 року становила 189,8 млрд грн. При цьому депозити фізичних осіб-підприємців також підлягають гарантуванню Фондом гарантування вкладів.

Яких вкладів найбільше?

Розподіл вкладів фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року:

  • До 10 грн. Вкладники ‒ 40,24%, сума вкладів ‒ 0,00%.
  • 10-200 000 грн. Вкладники: 57,67%, сума вкладів ‒26,34%.
  • 200 000-600 000 грн. Вкладники ‒ 1,42%, сума вкладів ‒ 20,78%.
  • 600 000 – 1 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,32%, сума вкладів ‒ 10,51%.
  • 1 000 000-2 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,21%, сума вкладів ‒ 12,70%.
  • 2 000 000-4 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,09%, сума вкладів ‒ 10,38%.
  • 4 000 000-5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,02%, сума вкладів ‒ 2,84%.
  • Понад 5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,03%, сума вкладів ‒ 16,45%.

графік

Як повідомлялося, у квітні 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили вимоги кредиторів на 125,5 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 грудня загальний обсяг вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становив 1,55 трлн грн, що на 18 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.

прокурори -інваліди та їх рідні )
25.05.2026 14:08
І тцкашники
25.05.2026 14:20
Ні вони конвертують а бакси чи в євро і подушки
25.05.2026 14:30
В критпу
25.05.2026 14:31
Думаєте у них мізків вистачає на це?
25.05.2026 14:33
Думаєте, вони ідіоти? Зовсім ні. Інтелектом вони не обтяжені, але кишені набивають.
25.05.2026 14:43
Та де ж ці пересічні українці беруть гроші? В мене з пенсіїї, після сплати крмірних, на хліб з водою, не залишаєтьця др кінця місяця! 😪
25.05.2026 14:09
среднестатистический украинец тратит в месяц в два раза больше, чем зарабатывает....
25.05.2026 14:31
Думаю, значна сума вкладів припадає на виплати військовим та їх сім*ям...
25.05.2026 15:03
Цікаво, а скільки ще в пакетах, диванах і різних там закапелках?..
25.05.2026 14:22

