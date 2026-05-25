Депозити українців зросли на понад 40 мільярдів: яких вкладів найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Загальний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України за квітень збільшився на 40,1 млрд грн і досяг 1,68 трлн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Станом на 1 травня 2026 року структура вкладів виглядала так:

депозити в національній валюті ‒ 1103,8 млрд грн (зростання на 30,4 млрд грн за квітень);

депозити в іноземній валюті ‒ 583,5 млрд грн (зростання на 9,7 млрд грн за місяць).

Частка ФОПів

Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості вкладників становила 3,2%, тоді як їх частка в загальному обсязі депозитів досягла 11,2%.

Загальна сума вкладів ФОПів на 1 травня 2026 року становила 189,8 млрд грн. При цьому депозити фізичних осіб-підприємців також підлягають гарантуванню Фондом гарантування вкладів.

Яких вкладів найбільше?

Розподіл вкладів фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року:

До 10 грн. Вкладники ‒ 40,24%, сума вкладів ‒ 0,00%.

10-200 000 грн. Вкладники: 57,67%, сума вкладів ‒26,34%.

200 000-600 000 грн. Вкладники ‒ 1,42%, сума вкладів ‒ 20,78%.

600 000 – 1 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,32%, сума вкладів ‒ 10,51%.

1 000 000-2 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,21%, сума вкладів ‒ 12,70%.

2 000 000-4 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,09%, сума вкладів ‒ 10,38%.

4 000 000-5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,02%, сума вкладів ‒ 2,84%.

Понад 5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,03%, сума вкладів ‒ 16,45%.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили вимоги кредиторів на 125,5 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 грудня загальний обсяг вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становив 1,55 трлн грн, що на 18 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.