Силовики зацікавились зухвалою схемою з біоетанолом, – Плінський

Журналіст-розслідувач Євген Плінський натякнув на початок розслідування справи про розкрадання мільярдів гривень спиртового акцизу та незаконних дій податківців.

Подробиці він опублікував у своєму телеграм-каналі "Брудні ігри".

"Поки одразу кілька правоохоронних органів розпочали паралельний аналіз цієї схеми, публікую фрагмент аналітики яка на більш професійній мові розкриває роль податківців в цій історії", – зазначив Плінський.

Так, за даними журналіста, "встановлено функціонування організованої схеми системного ухилення від сплати акцизного податку під виглядом виробництва біоетанолу із фактичним незаконним виробництвом спирту етилового, що реалізується поза податковим контролем із застосуванням нульової ставки акцизу та подальшою легалізацією через фіктивну переробку у не підакцизну продукцію і відвантаження на "неплатників", що унеможливлює відстеження кінцевого використання та сприяє тіньовому обігу алкоголю і пального".

Детальніше про "спиртову схему" читайте в колонці Євгена Плінського "5 мільярдів у бюджет чи 160 мільйонів у кишеню податківцям? Складна дилема спиртової акцизної схеми"

"Встановлено, що окремі підприємства, зокрема найбільше ТОВ "Західна Етанольна Група" (належить до сфери Яреми Андрія), не маючи відповідних ліцензій та атестатів виробництва, здійснюють виготовлення спирту етилового, маскуючи його під біоетанол, з подальшим документальним оформленням через електронні системи адміністрування пального та спирту. При цьому відбувається підміна кодів УКТ ЗЕД, незаконне застосування податкових пільг та формування фіктивного документообігу. Функціонування схеми забезпечується узгодженим алгоритмом протиправної діяльності службових осіб ДПС України", – пише Плінський.

За його даними, на початковому етапі службові особи ДПС забезпечують внесення змін до ліцензійних реєстрів шляхом коригування даних щодо видів продукції, які має право виробляти підприємство. Зокрема, до ліцензій на виробництво біоетанолу штучно додаються коди спирту етилового, що створює видимість законності виробництва підакцизної продукції без отримання відповідних ліцензій та атестатів.

На наступному етапі відбувається втручання в роботу інформаційних систем (СЕАРП, СЕ, ліцензійні реєстри), внаслідок чого автоматизовані алгоритми контролю фактично відключаються для визначених підприємств. Це дозволяє реєструвати акцизні накладні з невідповідними кодами УКТ ЗЕД та застосовувати нульову ставку акцизу.

Паралельно забезпечується прийняття звітності форми 1-ВП із явними ознаками порушень без належного реагування. Камеральні перевірки проводяться формально, без відображення встановлених порушень, що свідчить про їх умисний характер, ідеться в публікації Євгена Плінського.

"Ключовим елементом є діяльність податкових постів на акцизних складах, де службові особи ДПС систематично підписують акти денатурації, довідки про цільове використання без спирту та ведуть контрольні журнали, фактично легалізуючи обсяги незаконно виробленого спирту та створюючи повний пакет первинних документів. Завершальним етапом є забезпечення відвантаження продукції на "неплатників", що дозволяє вивести спирт у тіньовий обіг без можливості подальшого контролю", – стверджує він.

Журналіст також зверув увагу, що загальний обсяг ризикових операцій з 1 січня 2025 до 1 березня 2026 року становить 17,68 млн літрів, а орієнтовні втрати бюджету – понад 3,5 млрд грн, що свідчить про масштабність протиправної діяльності та наявність ознак організованої злочинної діяльності.