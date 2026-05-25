Гранти на сади та теплиці: від початку року аграрії отримали допомогу на понад 102 мільйони

Аграрні виробники продовжують отримувати державні гранти на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Від початку 2026 року 20 підприємств уже залучили 102,5 млн грн на ці напрями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема:

12 підприємств отримали 56,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства;

8 агропідприємств залучили 46 млн грн на розвиток тепличного господарства.

Загалом із моменту запуску програми держава вже виплатила 1,69 млрд грн 361 суб’єкту господарювання.

У розрізі напрямів:

садівництво, ягідництво та виноградарство ‒ 1,18 млрд грн для 258 господарств (241 із них отримали фінансування в повному обсязі);

тепличне господарство ‒ 541,2 млн грн для 102 підприємств, усі з яких отримали кошти повністю.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого Міністерство економіки відновило прийом заявок на державні гранти для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Фінансування можна буде отримати на закладання та облаштування багаторічних насаджень площею від 1 до 25 гектарів.

Як повідомлялося, 21 січня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск нового напряму державної підтримки агросектору ‒ грантової програми для будівництва овоче- та фруктосховищ.