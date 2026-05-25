"Зроблено в Україні": Які несировинні товари експортує Україна?. ПЕРЕЛІК

"Зроблено в Україні": Які несировинні товари експортує Україна?

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за січень-квітень 2026 року підтримало експортні контракти українських виробників загальною вартістю 6,25 млрд грн.

Як нагадали в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, підтримка несировинного експорту через продукти ЕКА є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Підтримані угоди

Зокреа, за цей період підтримано 26 угод для 23 експортерів.

Сума банківських кредитів, виданих банками на підтримку експортних контрактів і застрахованих ЕКА, становила 15 млн грн.

Регіони в лідерах

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області  4,61 млрд грн.

Також серед лідерів Львівська область із 500 млн грн та Чернігівська область – із 420 млн грн.

Хто купував

Основними країнами-імпортерами продукції українських виробників, застрахованих у ЕКА, стали:

  • Німеччина – 1,2 млрд грн,
  • Польща – 678,5 млн грн,
  • Угорщина – 677,7 млн грн.

Що продавали

За галузями найбільшу частку становило виробництво:

  • меблів – 4,6 млрд грн;
  • металевих дверей і вікон – 281,83 млн грн;
  • виробів із дроту, ланцюгів і пружин – 142,72 млн грн;
  • шпалер – 137,59 млн грн;
  • гофрованого паперу, картону і паперової тари – 130,84 млн грн.

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) – державна інституція, що сприяє розвитку несировинного експорту та залученню інвестицій в українську промисловість.

Установа забезпечує страхування зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів, банківських гарантій, прямих інвестицій в Україну, а також інвестиційних позик. Діяльність установи є частиною державної стратегії розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року Експортно-кредитне агентство отримало повноваження самостійно встановлювати умови страхування інвестиційних позик, включаючи перелік ризиків, що підлягають покриттю. Тепер ЕКА визначатиме ці параметри через власні внутрішні документи, затверджені наглядовою радою установи.

Експортно-кредитне агентство за 2025 рік підтримало український експорт на 10,43 млрд грн, що в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).

25.05.2026 18:10 Відповісти
які жалюгідні цифри 🙁
25.05.2026 18:24 Відповісти
25.05.2026 18:41 Відповісти
Бидлоквартал95 гастролює по кацапським ареалам в ЄС. Не рахується?
25.05.2026 18:07 Відповісти
25.05.2026 18:10 Відповісти
які жалюгідні цифри 🙁
25.05.2026 18:24 Відповісти
Да. Мебель там хоть миллиарды (хотя и гривен, а не долларов), а дальше... Это вообще печаль
25.05.2026 23:41 Відповісти
25.05.2026 18:41 Відповісти
Послуги оборони (безпеки ЄС) - 90 млрд. євро.
25.05.2026 18:48 Відповісти
Здивований третім місцем Угорщини. Мадяри однією рукою пакостили а іншою купували.
25.05.2026 19:01 Відповісти
Колись пам'ятаю писали, що Україна є однією з лідерів у галузі штучних алмазів. Усе розікрали, розпиляли, здали в лом. Нині - примітивна продукція, яка незначно відрізняється від сировини. Десь ще ентузіасти навіть робили малі літаки під замовлення й продавали за кордон. Власник фірми тоді сказав, що намагається не мати ніяких стосунків з державою, крім мінімально необхідних, бо наша держава - це суцільна проблема. А нинішня зелена влада - це взагалі просто пошесть.
25.05.2026 20:20 Відповісти
Тобто дрібно-кустарне виробництво. Потужно.
25.05.2026 21:04 Відповісти
Експорт хоч такой продукції під час війни і то клок шерсті, ще попитом користуються овочеві консерви і молочка... є в усіх великих супермаркетах і ще в руцких магазинах (триколори вони вже давно прибрали), де укр.продукти в фаворі...
25.05.2026 23:00 Відповісти
За перші 9 місяців 2025 року Україна експортувала 214 тис. тон кондитерських виробів на суму \(\$660\) млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги поставок зросли на \(17,6\%\), а валютна виручка збільшилася на \(29,2\%\).
25.05.2026 22:38 Відповісти
Это просто капец копейки... В целом, не так страшно экспортировать сырьё, но нужно создавать условия, в которых эти деньги реинвестируются в переработку
25.05.2026 23:40 Відповісти

