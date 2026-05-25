"Зроблено в Україні": Які несировинні товари експортує Україна?. ПЕРЕЛІК

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за січень-квітень 2026 року підтримало експортні контракти українських виробників загальною вартістю 6,25 млрд грн.

Як нагадали в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, підтримка несировинного експорту через продукти ЕКА є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Підтримані угоди

Зокреа, за цей період підтримано 26 угод для 23 експортерів.

Сума банківських кредитів, виданих банками на підтримку експортних контрактів і застрахованих ЕКА, становила 15 млн грн.

Регіони в лідерах

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області 4,61 млрд грн.

Також серед лідерів Львівська область із 500 млн грн та Чернігівська область – із 420 млн грн.

Хто купував

Основними країнами-імпортерами продукції українських виробників, застрахованих у ЕКА, стали:

Німеччина – 1,2 млрд грн,

Польща – 678,5 млн грн,

Угорщина – 677,7 млн грн.

Що продавали

За галузями найбільшу частку становило виробництво:

меблів – 4,6 млрд грн;

металевих дверей і вікон – 281,83 млн грн;

виробів із дроту, ланцюгів і пружин – 142,72 млн грн;

шпалер – 137,59 млн грн;

гофрованого паперу, картону і паперової тари – 130,84 млн грн.

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) – державна інституція, що сприяє розвитку несировинного експорту та залученню інвестицій в українську промисловість. Установа забезпечує страхування зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів, банківських гарантій, прямих інвестицій в Україну, а також інвестиційних позик. Діяльність установи є частиною державної стратегії розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року Експортно-кредитне агентство отримало повноваження самостійно встановлювати умови страхування інвестиційних позик, включаючи перелік ризиків, що підлягають покриттю. Тепер ЕКА визначатиме ці параметри через власні внутрішні документи, затверджені наглядовою радою установи.

Експортно-кредитне агентство за 2025 рік підтримало український експорт на 10,43 млрд грн, що в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).