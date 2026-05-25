В Україні змінили правила малої приватизації. В чому відмінність?

Кабінет Міністрів України змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відтепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони в "Prozorro.Продажі".

"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти в ремонт чи модернізацію (так звані невід'ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", – розповіла Свириденко.

За її словами, через це громади й держава недоотримували кошти. За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому – на 45% менше, ніж через відкриті аукціони.

Свириденко додала, що лише в 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень – більш ніж удвічі більше, ніж викупи.

"Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку", – пояснила прем'єрка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Приватизація в Україні

Наприкінці квітня голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха заявив, що Фонд підвищив ефективність приватизаційних аукціонів. Зокрема, частка успішних торгів зросла до 22%, тоді як раніше конверсія аукціонів була близько 7%.

Перед тим він повідомив, що лише чверть із понад тисячі виставлених на приватизацію активів має реальну цінність, а більше половини об'єктів великої приватизації виглядають безперспективними.

Наприкінці березня стало відомо, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України окрім "звичайної" приватизації та продажу санкційного майна опрацьовує на рівні концепції можливість часткового продажу стратегічних активів.