"Київтеплоенерго" на 752 мільйони замовило котельні у фірми, що фігурує в кримінальному провадженні

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" уклало угоду з ТОВ "Київкотлотурбопром" про закупівлю котельних установок на 752 млн грн з ПДВ.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", цьогоріч мають надати 10 комплектів водогрійних котлів ВНКС-30 (30 МВт), передають Наші гроші.

Загальна потужність котелень становить 300 МВт – це приблизно третина від мінімально необхідного рівня для забезпечення киян опаленням на наступну зиму, якщо війська Росії доб'ють великі теплоцентралі ТЕЦ-4 на Дарниці, ТЕЦ-5 на Видубичах і ТЕЦ-6 на Троєщині.

Деталі закупівлі

Подробиці щодо цієї закупівлі невідомі, бо договір та обґрунтування закупівлі будуть оприлюдненні в "Прозорро" тільки після закінчення воєнного стану в Україні.

Із загального опису відомо, що в комплект входить пальник із вентилятором. Ціни за комплект також не вказані. Однак, якщо розділити вартість договору на кількість комплектів, то вийде ціна 75,2 млн грн за комплект.

Потужність котельні вказана 30 МВт, відтак питома вартість може становити близько 2,51 млн грн, або $57 тис. за один МВт.

Інших закупівель котелень такої великої потужності знайти не вдалось, а питома вартість менш потужних, про які раніше повідомлялося, була принаймні вдвічі вищою.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено до 1 травня 2026 року при закупівлі котлів, котелень і комплектуючих для подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.

Про переможця тендеру

Власниками "Київкотлотурбопрому" є директор Олег Тарасов і Віктор Полтавський. Із жовтня 2025 року фірма отримала підрядів виключно "Київтеплоенерго" на суму 804,58 млн грн.

При цьому фірма згадується в кримінальному провадженні, як поліція розпочала в серпні 2025 року.

У рамках цієї справи правоохоронці звернули увагу на закупівлі різного обладнання для котла "Фостер Уіллер", які "Київтеплоенерго" здійснило в ТОВ "Атомрембуд". Йдеться, зокрема, про водяний економайзер, лівий, правий і фронтовий екрани, дві секції повітропідігрівача і монтаж деякого з перерахованого обладнання.

Усе це перед поставкою "Атомрембуд" купив у "Київкотлотурбопром" за 56 млн грн.

Утім, як встановило слідство, перед цим "Київкотлотурбопром" купив вищеперераховане обладнання в ТОВ "Райбудрем" за 54,1 млн грн.

За даними правоохоронців, "Райбудрем" не є виробником або постачальником цієї продукції і навіть офіційно не закуповувало його. За версією слідства, це може свідчити про постачання неякісного, вкористаного обладнання, або взагалі про непостачання його на підприємство.

Підтримка енергетики

