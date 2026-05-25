Робота на літо: Скільки можуть заробити студенти в Україні на підробітках?

В Україні найбільше вакансій у якості підробітку й таких, що можуть бути цікаві студентам, – у сфері будівництва та робітничих спеціальностей, де пропонуються й найвищі зарплати – до 45 тис. грн.

Про це свідчать дані дослідження "OLX Робота", передає ЕП.

"Сезонна зайнятість традиційно активізується наприкінці весни та влітку, коли бізнеси шукають додаткових працівників, а молодь – можливість отримати дохід на канікулах", – зазначається в дослідженні.

Вакансії за фільтром "Підробіток" розміщено на платформі у сферах, де роботодавці шукають працівників на тимчасову роботу.

Де найбільше пропозицій

Найбільше пропозицій – у сфері будівництва та облицювальних робіт.

До цієї категорії належать:

різнороб – 902 вакансії (із зарплатою 27,5 тис. грн),

будівельник – 231 вакансія (45 тис. грн),

монтажник – 72 вакансії (40 тис. грн),

електрик – 22 вакансії (35 тис. грн).

Також працівників шукають у сфері клінінгу та домашнього персоналу, зокрема:

прибиральницям пропонують 226 вакансій із зарплатою 17,1 тис. грн,

доглядальницям – 37 вакансії (12,3 тис. грн),

двірникам – 15 вакансій (18 тис. грн),

няням – 11 вакансій (14,3 тис. грн).

Окрім того, на платформі розміщено вакансії у сфері логістики, складу та доставки, які також можуть зацікавити студентів на літніх канікулах.

Ідеться про такі вакансії:

на позицію вантажника доступно 207 вакансій (із зарплатою 26,4 тис. грн),

водія – 118 вакансій (32,5 тис. грн),

комірника – 52 вакансії (37,5 тис. грн),

кур'єра – 42 вакансії (40 тис. грн).

У сфері роздрібної торгівлі та продажів роботодавці пропонують:

119 вакансій для продавців із зарплатою 21 тис. грн,

28 вакансій для касирів (24,5 тис. грн),

13 вакансій інших категорій із зарплатою 16 тис. грн.

Серед вакансій у сфері виробництва та робітничих спеціальностей є такі пропозиції:

для комплектувальників – 46 із заробітною платою 23 тис. грн,

28 вакансій різноробочих із зарплатою 22,5 тис. грн,

18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тис. грн.

У сфері охорони та безпеки також пропонують вакансії для підробітку, серед яких:

для охоронців розміщено 44 вакансії із зарплатою 18,9 тис. грн,

для сторожів – 15 вакансій із зарплатою 12,8 тис. грн.

Нетипові вакансії

Із фільтром "Підробіток" представлені й інші вакансії, які можуть бути варіантом літнього підробітку для студентів та молоді, зокрема:

3 вакансії аніматорів із заробітною платою 28,3 тис. грн,

2 вакансії вихователя – зарплата 13 тис. грн,

1 вакансія фотографа із зарплатою 22,5 тис. грн,

1 вакансія тракториста – 32,5 тис. грн відповідно.

Ринок праці в Україні

Як раніше показали результати щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), "брак робочої сили" не лише впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів історичний максимум з початку щомісячних опитувань.

Перед тим міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що проблема залучення іноземних трудових мігрантів зараз не стоїть на порядку денному. Головний пріоритет уряду – повернення українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, на тлі нестачі робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з'явилася петиція, у якій пропонують надати перевагу працевлаштуванню українських громадян і встановити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України спільно з Державним центром зайнятості та Федерацією роботодавців України запустило програму стажування для людей віком 50+ під назвою "Досвід має значення".