Робота на літо: Скільки можуть заробити студенти в Україні на підробітках?
В Україні найбільше вакансій у якості підробітку й таких, що можуть бути цікаві студентам, – у сфері будівництва та робітничих спеціальностей, де пропонуються й найвищі зарплати – до 45 тис. грн.
Про це свідчать дані дослідження "OLX Робота", передає ЕП.
"Сезонна зайнятість традиційно активізується наприкінці весни та влітку, коли бізнеси шукають додаткових працівників, а молодь – можливість отримати дохід на канікулах", – зазначається в дослідженні.
Вакансії за фільтром "Підробіток" розміщено на платформі у сферах, де роботодавці шукають працівників на тимчасову роботу.
Де найбільше пропозицій
Найбільше пропозицій – у сфері будівництва та облицювальних робіт.
До цієї категорії належать:
- різнороб – 902 вакансії (із зарплатою 27,5 тис. грн),
- будівельник – 231 вакансія (45 тис. грн),
- монтажник – 72 вакансії (40 тис. грн),
- електрик – 22 вакансії (35 тис. грн).
Також працівників шукають у сфері клінінгу та домашнього персоналу, зокрема:
- прибиральницям пропонують 226 вакансій із зарплатою 17,1 тис. грн,
- доглядальницям – 37 вакансії (12,3 тис. грн),
- двірникам – 15 вакансій (18 тис. грн),
- няням – 11 вакансій (14,3 тис. грн).
Окрім того, на платформі розміщено вакансії у сфері логістики, складу та доставки, які також можуть зацікавити студентів на літніх канікулах.
Ідеться про такі вакансії:
- на позицію вантажника доступно 207 вакансій (із зарплатою 26,4 тис. грн),
- водія – 118 вакансій (32,5 тис. грн),
- комірника – 52 вакансії (37,5 тис. грн),
- кур'єра – 42 вакансії (40 тис. грн).
У сфері роздрібної торгівлі та продажів роботодавці пропонують:
- 119 вакансій для продавців із зарплатою 21 тис. грн,
- 28 вакансій для касирів (24,5 тис. грн),
- 13 вакансій інших категорій із зарплатою 16 тис. грн.
Серед вакансій у сфері виробництва та робітничих спеціальностей є такі пропозиції:
- для комплектувальників – 46 із заробітною платою 23 тис. грн,
- 28 вакансій різноробочих із зарплатою 22,5 тис. грн,
- 18 вакансій пакувальників із зарплатою 25,8 тис. грн.
У сфері охорони та безпеки також пропонують вакансії для підробітку, серед яких:
- для охоронців розміщено 44 вакансії із зарплатою 18,9 тис. грн,
- для сторожів – 15 вакансій із зарплатою 12,8 тис. грн.
Нетипові вакансії
Із фільтром "Підробіток" представлені й інші вакансії, які можуть бути варіантом літнього підробітку для студентів та молоді, зокрема:
- 3 вакансії аніматорів із заробітною платою 28,3 тис. грн,
- 2 вакансії вихователя – зарплата 13 тис. грн,
- 1 вакансія фотографа із зарплатою 22,5 тис. грн,
- 1 вакансія тракториста – 32,5 тис. грн відповідно.
Ринок праці в Україні
Як раніше показали результати щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), "брак робочої сили" не лише впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів історичний максимум з початку щомісячних опитувань.
Перед тим міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що проблема залучення іноземних трудових мігрантів зараз не стоїть на порядку денному. Головний пріоритет уряду – повернення українців, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо, на тлі нестачі робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з'явилася петиція, у якій пропонують надати перевагу працевлаштуванню українських громадян і встановити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.
Як повідомлялося, Міністерство економіки України спільно з Державним центром зайнятості та Федерацією роботодавців України запустило програму стажування для людей віком 50+ під назвою "Досвід має значення".
