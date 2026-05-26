Ризики для українців у Польщі: місцеві органи можуть вимагати сплату податків навіть при доходах з України
Згідно з польським законодавством, податкові органи Польщі можуть вимагати сплати податків від громадян України, які проживають у країні, але працюють на українські компанії та сплачують податки в Україні.
Про це повідомляє Inpoland.net.pl.
Податкові зобов’язання та правило 183 днів
У Польщі податкові зобов’язання виникають після перевищення 183 днів перебування на території країни. Їх ігнорування може призвести до заборгованості, нарахування пені, а в окремих випадках ‒ до кримінальної відповідальності. Юристи зазначають, що останнім часом такі випадки серед українців почастішали.
Основні критерії податкового резидентства
Податковим резидентом Польщі вважається особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв:
- перебування в Польщі понад 183 дні на рік;
- наявність центру життєвих інтересів у Польщі (житло, сім’я, навчання дітей або основне джерело доходу).
Достатньо виконання одного з цих пунктів, щоб Польща могла вимагати оподаткування всіх доходів, включно з доходами від іноземного роботодавця. Податкові органи також можуть аналізувати фактичні обставини проживання, зокрема країну розташування банківських рахунків.
Податкові помилки українців у Польщі
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців переїхали до Польщі, продовжуючи дистанційно працювати на українські компанії. Як зазначають податкові консультанти, поширюються ситуації, коли люди через кілька років проживання стикаються з простроченими деклараціями та нарахованими відсотками.
Юристи вказують, що найпоширеніші помилки такі:
- переконання, що сплата податків в Україні звільняє від податків у Польщі;
- ігнорування зміни податкового резидентства після переїзду;
- відсутність подання декларацій у Польщі через дистанційну роботу на українського роботодавця.
Угода між Польщею та Україною і ризики подвійного оподаткування
Польсько-українська угода про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що дохід від роботи, виконаної в Польщі, може оподатковуватися в Польщі навіть якщо особа не є її податковим резидентом. Водночас Україна може також визнавати таку особу своїм резидентом.
Механізми уникнення подвійного оподаткування формально передбачені, однак не застосовуються автоматично.
Експерти наголошують, що для уникнення проблем необхідно:
- правильно декларувати доходи в Польщі;
- за потреби підтверджувати сплачені податки за кордоном;
- своєчасно подавати податкові декларації в обох країнах.
Невиконання цих вимог може призвести до одночасного оподаткування в двох країнах, накопичення боргів, штрафів і ризику податкової відповідальності.
Як повідомлялося, минулого року в Польщі іноземні громадяни зареєстрували 10 500 нових підприємств, що стало третім за масштабом показником за весь період спостережень. Найбільшу активність у започаткуванні бізнесу продемонстрували громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини.
Водночас громадяни України залишаються найбільшою групою іноземних працівників на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих нерезидентів. Нині кожен двадцятий працівник у польській економіці є громадянином України.
