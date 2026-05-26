Швейцарія виплатить українцям до 2 600 євро на розвиток бізнесу: хто може подати заявку?

Українці у чотирьох регіонах можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги до 2 600 євро. Йдеться про програму мікрогрантів від міжнародної організації Helvetas Swiss Intercooperation, що реалізується за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це організатори повідомляють у Фейсбук.

Призначення програми

Програма спрямована на підтримку бізнес-активності в регіонах, розвиток підприємництва та сприяння економічній інтеграції людей, які постраждали внаслідок війни.

Хто може подати заявку?

Податися на участь у програмі можуть як зареєстровані фізичні особи-підприємці, так і особи без реєстрації ФОП, які планують започаткувати власну справу.

Пріоритет надаватиметься таким категоріям:

  • ветерани та ветеранки;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • люди з інвалідністю;
  • члени родин загиблих військовослужбовців;
  • бізнеси, очолювані жінками.

На що можна використати грант?

Фінансова допомога може бути спрямована на розвиток і запуск бізнесу, зокрема на:

  • закупівлю обладнання;
  • придбання витратних матеріалів;
  • оплату послуг із налаштування та встановлення обладнання.

Максимальний розмір гранту становить 139 100 грн. Кінцевий термін подання заявок ‒ 12 червня 2026 року.

Нагадаємо, за минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 913 пільгових кредитів на загальну суму 4 мільярди гривень, з яких 714 кредитів на 2,4 мільярда гривень надали банки державного сектору.

Як повідомлялося раніше, у межах державної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з моменту запуску інструменту портфельних державних гарантій у грудні 2020 року в Україні видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 мільярда гривень. У квітні 2026 року підприємці уклали 1 037 кредитних угод на суму 5,9 мільярда гривень.

Прикольно. Через тиждень виявиться, що подали заявки мільон українців-ветеранів-переміщених-жінок по фамілії Міндіч... Чи хто там зараз в Зєлі замість нього?
26.05.2026 13:25 Відповісти
А воно ото треба? Вдома можна за 17000 гр. в місяць жити, як у Бога за пазухою.
26.05.2026 13:32 Відповісти

