Швейцарія виплатить українцям до 2 600 євро на розвиток бізнесу: хто може подати заявку?
Українці у чотирьох регіонах можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги до 2 600 євро. Йдеться про програму мікрогрантів від міжнародної організації Helvetas Swiss Intercooperation, що реалізується за фінансової підтримки Швейцарії.
Про це організатори повідомляють у Фейсбук.
Призначення програми
Програма спрямована на підтримку бізнес-активності в регіонах, розвиток підприємництва та сприяння економічній інтеграції людей, які постраждали внаслідок війни.
Хто може подати заявку?
Податися на участь у програмі можуть як зареєстровані фізичні особи-підприємці, так і особи без реєстрації ФОП, які планують започаткувати власну справу.
Пріоритет надаватиметься таким категоріям:
- ветерани та ветеранки;
- внутрішньо переміщені особи;
- люди з інвалідністю;
- члени родин загиблих військовослужбовців;
- бізнеси, очолювані жінками.
На що можна використати грант?
Фінансова допомога може бути спрямована на розвиток і запуск бізнесу, зокрема на:
- закупівлю обладнання;
- придбання витратних матеріалів;
- оплату послуг із налаштування та встановлення обладнання.
Максимальний розмір гранту становить 139 100 грн. Кінцевий термін подання заявок ‒ 12 червня 2026 року.
Нагадаємо, за минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 913 пільгових кредитів на загальну суму 4 мільярди гривень, з яких 714 кредитів на 2,4 мільярда гривень надали банки державного сектору.
Як повідомлялося раніше, у межах державної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з моменту запуску інструменту портфельних державних гарантій у грудні 2020 року в Україні видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 мільярда гривень. У квітні 2026 року підприємці уклали 1 037 кредитних угод на суму 5,9 мільярда гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль