Швейцарія виплатить українцям до 2 600 євро на розвиток бізнесу: хто може подати заявку?

Українці у чотирьох регіонах можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги до 2 600 євро. Йдеться про програму мікрогрантів від міжнародної організації Helvetas Swiss Intercooperation, що реалізується за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це організатори повідомляють у Фейсбук.

Призначення програми

Програма спрямована на підтримку бізнес-активності в регіонах, розвиток підприємництва та сприяння економічній інтеграції людей, які постраждали внаслідок війни.

Хто може подати заявку?

Податися на участь у програмі можуть як зареєстровані фізичні особи-підприємці, так і особи без реєстрації ФОП, які планують започаткувати власну справу.

Пріоритет надаватиметься таким категоріям:

ветерани та ветеранки;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

члени родин загиблих військовослужбовців;

бізнеси, очолювані жінками.

На що можна використати грант?

Фінансова допомога може бути спрямована на розвиток і запуск бізнесу, зокрема на:

закупівлю обладнання;

придбання витратних матеріалів;

оплату послуг із налаштування та встановлення обладнання.

Максимальний розмір гранту становить 139 100 грн. Кінцевий термін подання заявок ‒ 12 червня 2026 року.

Нагадаємо, за минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 913 пільгових кредитів на загальну суму 4 мільярди гривень, з яких 714 кредитів на 2,4 мільярда гривень надали банки державного сектору.

Як повідомлялося раніше, у межах державної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з моменту запуску інструменту портфельних державних гарантій у грудні 2020 року в Україні видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 мільярда гривень. У квітні 2026 року підприємці уклали 1 037 кредитних угод на суму 5,9 мільярда гривень.